Ydmyk og takknemlig Abid Raja

Abid Raja har takket ja til å bli 2. nestleder i Venstre. På Facebook skriver han at han er ydmyk og takknemlig.

– Jeg tror dette er en samlet løsning som kan hjelpe Venstre. For min del er jeg innstilt på å jobbe sammen i dette teamet. Det har ikke vært en lett oppgave for komiteen, det tror jeg alle ser, og de fortjener takk for innsatsen, skriver han.

Raja skriver at han hele tiden har sagt at det ikke er et «must» for ham å bli leder av Venstre, men at det viktigste for ham er å bygge et godt team.

– Jeg hadde stilt meg til disposisjon for valgkomiteen for de tre øverste plassene, og jeg er innstilt på være med i nestlederteam med Sveinung for å understøtte Guri som leder på best mulig vis!, skriver han videre.

(©NTB)