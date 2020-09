Ytterligere 59 koronasmittet i Oslo

Antall personer som er smittet av koronavirus økte med 59 tilfeller i løpet av siste døgn, opp fra 52 dagen før, viser en oversikt fra Oslo kommune.

Smittetallet på 59 er det nest høyeste som er registrert på en enkelt dag i Oslo i løpet av de siste to ukene.

Fortsatt er det bare én bydel som er under rødt nivå. Vestre Aker ligger så vidt under grensen, med 19,9 smittede per 100.000 personer. Grensen for rødt nivå er 20.

Smitteøkningen ligger betydelig høyere i deler av hovedstaden. Høyest andel smittede er det i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner.

Det er blant folk i 20- og 30-årene at det nå bekreftes flest smittetilfeller. Det er registrert 24 smittede over 70 år.