Ytterligere elleve smittetilfeller tilknyttet Musikkteaterhøyskolen

Totalt 45 personer tilknyttet Musikkteaterhøyskolen er koronasmittet etter at elleve nye tilfeller ble bekreftet søndag.

Alle de smittede var til stede under to forestillinger som ble holdt forrige uke, opplyser skolen til NRK.

I koronareglene åpnes det for at 1-metersregelen kan fravikes i enkelte tilfeller, blant annet i skuespill og dans.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen ved Høyskolen Kristiania, som Musikkteaterhøyskolen er en del av, opplyste lørdag til NRK at de derfor har operert innenfor rammene av gjeldende forskrift, men at de nå skal gå gjennom rutine for denne typen undervisning.

