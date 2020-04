Bærum kommune opplyser tirsdag at det nå er totalt sju korona-relaterte dødsfall i Bærum etter at to personer døde i helgen.

– Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de etterlatte, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Siden 12. mars har til sammen 81 personer mistet livet i korona-relaterte dødsfall i Norge. (©NTB)

