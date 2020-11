Tre nye personer i Molde er bekreftet koronasmittet etter et utbrudd knyttet til et etiopisk miljø. Totalt er over 30 personer smittet i utbruddet.

En av de tre smittede er elev ved Sellanrå skole. 40 elever og åtte lærere ved 5. trinn er satt i karantene, opplyser kommunen. – Det pågår fortsatt smittesporing rundt de to øvrige tilfellene. Molde kommune kan derfor ikke utelukke flere positive tilfeller de kommende dagene, opplyser ordfører Torgeir Dahl (H). – Resultatet av prøvene som er tatt fredag og lørdag er likevel bedre enn fryktet, sier ordføreren. (©NTB)

