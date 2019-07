Innesperret med barnebarnet: – Det har vært et mareritt

Otto Eide ble sammen med kona og barnebarnet innesperret i Vassenden som følge av rasene i Sogn og Fjordane. Barnebarnet har diabetes 1. – Det ble kritisk.

Otto Eide har akkurat kommet trygt på land til Ålhus i Jølster etter å ha vært strandet i Vassenden siden tirsdag. Frivillige har onsdag kveld fraktet flere av de rammede i båter fra rasområdene til Ålhus.

Eide beskriver situasjonen det siste døgnet som et mareritt.

Han, kona og barnebarnet ble tirsdag innesperret i Vassenden som følge av raset.

Store nedbørsmengder førte til jordras flere steder på E39 i Jølster tirsdag kveld. Dette bildet er tatt i Vassenden sentrum. Foto: Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend / NTB scanpix

Barnebarnet har diabetes type 1, og insulinpoden hennes var i ferd med å gå tom for insulin.

– Jeg var veldig bekymret. Det ble kritisk. Vi var avhengige av å få en insulinpenn, sier Eide.

De sørget for at hun fikk i seg mat, og frivillige sørget for at familien til slutt fikk tak i pennen.

Skulle hjem fra sykehuset

De tre hadde tirsdag vært en tur på sykehuset og skulle kjøre hjem igjen til Sandane.

– Normalt tar denne turen om lag en time, sier Eide.

Hele uken har det vært 30 grader i Jølster, og Eide var kun ikledd shorts og skjorte. Mens de kjørte, kom det kraftige regnværet som førte til rasene.

– Vi kunne nesten ikke se veien, sier Eide.

Familien stoppet på en kafé på Jølstraholmen for en ispause. Mens de satt der, gikk flere av de store rasene. Strømmen ble borte. Også mobildekningen forsvant. Eide er glad for at de valgte å stanse.

– Hadde vi ikke stoppet der, ville vi blitt fanget mellom rasene på veien, sier Eide.

ØDELAGT: Slik så E39 ved Svindalsneset ut etter raset. Foto: Statens Vegvesen

Fantastiske frivillige

De ble tipset av frivillige om at de kunne bo på en hytte i Øvrebø som normalt sett brukes til utleie.

Eide roser den frivillige innsatsen etter raset.

– Det er fantastiske frivillige som har stått på og hjulpet oss, sier han.

Han har ikke tenkt på veiene i kommunen som spesielt rasutsatte, men er kritisk til broene i området.

– Problemet er broene som ikke er dimensjonert for vannmengden. De tar ikke unna vannet, sier han.

