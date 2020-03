Innfører hytteforbud - med to unntak

Regjeringen forbyr opphold på hytta under koronakrisen.

OSLO (Nettavisen): På torsdagens pressekonferanse gjorde helseminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) det klart at det ikke er noen vei utenom forbud mot å dra på hytta.

Med smittevernloven i hånd forbyr de nå nordmenn å dra på hytta og på den måten legge altfor stort press på hyttekommuner midt i koronakrisen.

- Hensynet til små kommuner

- Det handler om hensynet til små kommuner som i ukene og tida som ligger foran oss ikke har kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk i tillegg til sine egne innbyggere, sa helseministeren.

Sju av ti fylkesmenn har bedt regjeringen om å innføre forskriften.

Statsrådene var klare på at det ikke er noen vits i å sende søknader om dispensasjon. Hytteforbudet vil komme i lovs form og unntakene vil være beskrevet i forskriften.

Syke må være hjemme

De eneste unntakene er hvis hytta ligger i kommunen du bor i og hvis noen i familien din er syk og andre ikke:

For familier hvor ett familiemedlem er bekreftet smittet, men ikke de andre, gjøres det unntak. Da kan resten av familien være på hytta slik at man unngår at de også blir smittet, mens den som er syk må være hjemme, opplyste statsråden.

- Det unntaket vil være i loven og en må ikke søke om dispensasjon, understreket Høie.

Statsrådene takket de som har hørt på myndighetenes tydelige beskjed de siste dagene og latt være å dra på hytta. De understreket at det er de aller fleste. Likevel er det altså noen som har valgt å overhøre myndighetenes klare oppfordring og valgt å holde seg på hyttene sine. Nå mener regjeringen at det må sterkere lut til enn oppfordringer.

Kan vanke bøter

- Hva slags sanksjoner venter de som fortsatt ikke tar signalet og reiser på hytta?

- Vi skal ikke sende politiet på hyttefolket. De må prioritere andre oppgaver, men det vil vanke bøter. Smittevernloven gir oss adgang til det, sier justisministeren til Nettavisen.

