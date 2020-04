Innfører ny regel for sykepenger og harryhandel

Personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, skal nektes sykepenger. Det vedtok regjeringen fredag.

– Det er urimelig at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene, skal få sykepenger mens de er i karantene. Vi endrer derfor reglene slik at man i denne situasjonen kan nektes sykepenger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Endringen ble vedtatt av departementet fredag.

Flere har reagert etter at NRK onsdag skrev at over 2.000 personer er satt i karantene etter å ha påskehandlet i Sverige. Å krysse grensen utløser 14 dagers karantene, noe de handlende trolig var klar over.

– Alle må bidra i dugnaden. Dette er et tydelig signal til dem som spekulerer i dette. De kan ikke forvente å sitte hjemme med full lønn på statens regning når de med viten og vilje har brutt reiseråd, sier statsråden.

Gradvis åpning

Oslo kommune innførte i mars egne tiltak for å begrense smittespredningen av koronaviruset, der blant annet all skjenking ble stoppet på utestedene i byen.

Nå jobbes det med en veileder for bransjen som skal gjelde når skjenkestoppen oppheves. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) åpner opp for muligheten om å la utesteder selge take-away øl sammen med maten.

- For å hjelpe en bransje som sliter, håper vi at steder som har skjenkebevilling får lov til å tilby take-away øl, sa byrådslederen og sa en hurtigarbeidende komité skal legge fram forslag om dette for statlige myndigheter, sa Johansen under en pressekonferanse fredag.

Etter planen skal utestedene i kommunen kunne begynne å selge alkohol igjen iløpet av mai måned.

Gjenåpning av barnehager og skoler

Barnehagene starter gjenåpning 20. april, skoler 27. april. På spørsmål om hva kommunen sier til bekymrede foreldre, svarte byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, med å vise til at funn blant annet fra Sverige og Island klart viser at dette er et trygt tiltak:

- Det er trygt hvis vi følger reglene. Vi gjør en konkret vurdering i hver enkelt barnehage og sikrer opplæring, sa Inga Marte Thorkildsen.

Gjenbrukstasjonene skal også snart åpne igjen, og kollektivtrafikken kommer igang igjen for fullt.