Innfører ny sjokkpris på sigaretter

Dette er nå et av verdens dyreste steder å kjøpe sigaretter.

NEW YORK (Nettavisen): Fra september i år setter Australia opp prisen på sigaretter med 12,5 prosent.

Dermed vil en pakke med Marlboro Gold-sigaretter øke til hele 48,5 australske dollar, noe som tilsvarer 298 norske kroner etter dagens kurs.

Den billigste pakken med sigaretter vil fra september av koste nærmere 180 norske kroner, skriver Daily Mail.

Prisøkningen er naturlig nok et forsøk på å få folk til å slutte å røyke.

Les også: Fire røykfrie uker reduserer risiko ved operasjoner

Australia har først en svært aggressiv prispolitikk på tobakk og i 2009 økte de prisen på sigaretter med hele 25 prosent. Deretter har prisen på sigaretter økt med 12,5 prosent hvert år.

Les: Studier overrasker: Hvor farlig er egentlig snus? (NA+)

Ifølge Daily Mail har antallet som røyker i Australia nå stagnert, og alle er ikke like overbevist om at prisøkningen nå har like bra effekt.

- Tradisjonelt sett fører økte skatter til at røykingen reduseres. Men når man kommer til å så oppsiktsvekkende nivå, så vil folk som er avhengige si at «Jeg har ikke noe annet valg enn å fortsette å røyke, uansett». Man får ikke lenger den samme fordelen. alt man gjøre er å straffe de som er avhengige og ikke greier å slutte, og samtidig stimulere det ulovlige sigarett markedet, sier doktor Colin Mendelsohn ved University of New South Wales.

Les også: Dette gjør sigaretter med penisen din

98.000 i bot for å kaste sigarett ut av bilvinduet

Men det er ikke bare prisene på sigaretter som er satt opp i Australia. Nylig økte de også bøtene for å kaste sigaretter ut av bilvinduet. Det henger naturlig nok sammen med alle skogbrannene som har herjet i Australia siste tiden.

Les: E-sigaretter kan gi økt risiko for slag og hjerteinfarkt

Ifølge ABC News risikerer man nå en bot på rundt 11.000 amerikanske dollar eller rundt 98.000 norske kroner om man kaster en tent sigarett ut av bilvinduet i New South Wales i Australia. Den nye regelen gjelder i perioder hvor det er stor brannfare i området.

Les også Slik markerer «barnebruden» sin egen skilsmisse

I Australia er aldersgrensen for å kjøpe tobakk 18 år. I USA økte aldersgrensen for å kjøpe sigaretter og annen tobakk fra 18 til 21 år like før nyttår. Den nye aldersgrensen gjelder også for e-sigaretter og dampe-produkter.

Les Gunnar Stavrum: Ikke rart at grensehandelen øker og norske butikker går konkurs