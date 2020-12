Innfører nye tiltak: Dette er det som gjelder i Trondheim nå

Strammer inn etter høye smittetall i julen.

(Nidaros): - Sannsynligheten for at vi må stramme ytterligere til er ganske stor, sier ordfører Rita Ottervik (Ap) under formannskapsmøtet.

Formannskapet vedtok 2. juledag en ny koronaforskrift for Trondheim.

Her er tiltakene som nå iverksettes.

Skjenkestopp innføres på utesteder klokka 22.00 fra og med 26. desember.

Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke.

Alle serveringsteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

Les også: Advarer besøkende på julemarked etter smitteutbrudd

Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt. Treningssenter som holder åpent må ha bemanning i hele åpningstiden.

Gruppetrening på treningssenter er ikke tillatt.

Trondheim kommune anbefaler at butikker, kjøpesentra og andre utsalgssteder sørger for tilrettelegging slik at det er mulig å holde minst den avstandsbestemmelsen som er fastsatt for andre virksomheter i forskrift.

(kilde: Trondheim kommune)

Camilla Stoltenberg forteller at nordmenn ikke kan senke skuldrene:

Slik var innstillingen:

I den endelige innstillingen fra administrasjonen som ble lagt fram for politikerne 2. juledag var kommunedirektørens forslag til vedtak:

«I samsvar med kommunens delegasjonsreglement pkt. 4.2, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar formannskapet følgende forskrift på vegne av Trondheim bystyre:

1. Sosiale kontakter ut over egen familie og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke

2. På alle serveringssteder, både spisesteder og skjenkesteder, skal det være minst 2 meters avstand mellom alle bord

3. Alle serveringsteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer

4. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer

5. Alle ubetjente treningssentre skal holde stengt.

6. Gruppetrening er ikke tillatt.»

I forskriften som ligger klar, heter det i paragraf 9 Straff at forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

Les flere saker fra Nidaros her.

Reklame Startet julen med å vinne i Eurojackpot