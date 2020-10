Drammen kommune opplever en dramatisk økning i antall koronasmittede.

– Nå er det alvor, åpner ordfører Monika Myrvold Berg pressekonferansen med, og fortsetter å si at situasjonen bekymrer dem alle.

I sommer hadde Drammen kommune flere uker hvor det ikke ble påvist et eneste smittetilfelle, forteller ordføreren. Nå er situasjonen en helt annen.

– Vi må være forberedt på at smitten stiger ytterligere de neste dagene. Du må være forberedt på at du eller noen av de du er glad i kan bli smittet og trenger sykehusbehandling fremover, sier Myrvold Berg.

– Dette kan bli julen hvor vi ikke kan samle familien rundt bordet, eller invitere venner i romjulen, men må feire digitalt, sier ordføreren.

Kommuneoverlege John David Johannesen, ordfører Monica Myrvold Berg og rådmann Elisabeth Enger møter pressen.

Hun har forståelse for at noen kan bli lei av koronapandemien, og lengter til en normal hverdag. Det gjør hun selv også.

– Men løsningen er ikke å droppe smittevernrådene, fortsetter hun alvorlig.

Nye tiltak

Nå innfører Drammen kommune en rekke anbefalinger og tiltak:

Antallet personer i omgangskretsen bør ikke overstige ti personer i sosiale sammenhenger pr. uke, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

Arrangementer innendørs uten faste sitteplasser bør ikke ha mer enn 20 deltakere. Det blir vurdert om det skal behandles politisk å innføre et forbud mot ha flere enn 20 personer til stede på slike arrangementer.

På arrangementer med faste sitteplasser anbefales det å unngå mingling og at man holder seg til sine respektive sitteplasser.

Anbefalingen om bruk av hjemmekontor for alle som har anledning til dette, videreføres.

Det oppfordres til å unngå kollektivtrafikk i rushtiden på strekninger der det vanligvis er trengsel.

Anbefalingen om å bruke munnbind ved trengsel og når man ikke kan holde én meters avstand på kollektivreiser til og fra Oslo videreføres for voksne og for ungdommer fra ungdomsskolealder.

Som et forebyggende tiltak for å beskytte sårbare grupper og unngå smitte inn på helseinstitusjoner innføres rutiner for bruk av munnbind ved Drammen helsehus, sykehjemmene og hjemmetjenestene. Munnbind skal benyttes av ansatte ved Drammen helsehus, sykehjemmene og hjemmesykepleien i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Tiltakene ha virkning fra og med fredag 30. oktober klokken 12.00, og til og med søndag 15. november.

– Ikke hyggelig å si dette

Torsdag morgen meldte kommunen at 28 personer er smittet av korona siste døgn.

– Av de 28 rapporterte i dag, er 21 nærkontakter av tidligere tilfeller. Det er dessverre ikke uvanlig at de som får påvist koronasmitte kan ha flere titall nærkontakter hver eneste dag. Det er ikke hyggelig å si dette, men så mange nærkontakter er ikke en god løsning. Dette kan spre smitten og gjøre veien tilbake til et normalisert liv lengre for alle sammen, sier kommuneoverlege John David Johannessen på pressekonferansen.

– Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, vi har et felles ansvar for begrense smittespredningen, sier Johannessen.

Rådmann Elisabeth Enger understreket alvoret i en pressemelding tidligere torsdag.

– Vi har sett en dramatisk utvikling i smittetallene de siste dagene. Etter en lang periode i sommer uten påvist smitte, var vi forberedt på at det ville bli registrert nye smittetilfeller utover høsten. Det har vi også sett, men tallene har vært forholdsvis lave med noen få tilfeller per dag, sier Enger i en pressemelding.

– Men fra sist helg har vi sett et trendskifte med åtte nye rapporterte tilfeller både lørdag, søndag og mandag og elleve tilfeller tirsdag og onsdag. Og så har vi altså fått rapportert 28 tilfeller det siste døgnet, og denne utviklingen bekymrer oss, sier hun.

Siden lørdag er det registrert 74 nye smittetilfeller i Drammen kommune.

Senere samme dag opplyste Vestre Viken helseforetak at én pasient ved Drammen sykehus er koronasmittet, og dermed måtte 19 ansatte settes i karantene.