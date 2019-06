Innfører flyforbud etter dobbeltdrapet

Mannen (40) som er siktet for å ha drept foreldrene sine fremstilles for fengsling lørdag.

(Bergensavisen/Nettavisen): Torsdag ble ekteparet på 66 og 67 år funnet i tilknytning til eneboligen der de bodde på Kolltveit i Fjell. Deres sønn (40) er siktet for drapet.

Den drapssiktede sønnen bodde i huset sammen med sine foreldre.

Under en pressekonferanse fredag ettermiddag opplyser politiet at det er i forbindelse med de kriminaltekniske undersøkelsene og av hensyn til sikkerheten til de som skal jobbe på stedet, at det er innført en flyforbudssone (gjelder droner ol.) i området fra klokken 1600 fredag og inntil videre.

- Flyforbudet er opprettet av sikkerhetsmessige hensyn og også av hensyn og også av hensyn av det arbeidet politiets kriminalteknikere skal gjøre på stedet, sier May Britt Erstad i politiet.

Hun forteller at politiet mener de har en relativt god oversikt over hva som har skjedd.

- Samtidig er det så tidlig at vi ikke har låst oss til noen teorier, og vi etterforsker fortsatt bredt, sier Erstad.

Politiet vil foreløpig ikke gå inn på detaljer rundt hendelsesforløpet eller detaljer i etterforskningen.

Overtatt av helsevesenet

Åstedet er fremdeles avsperret og de kriminaltekniske undersøkelsene fortsetter på stedet fredag og gjennom helgen. Det skal også gjennomføres flere vitneavhør i saken.

Den tidligere ustraffede 40-åringen ble torsdag kveld avhørt på politihuset i Bergen.

Han forklarte seg greit, men politiet vil ikke gå inn på hva som kom frem i hans forklaring.

- Etter avhøret ble siktede overtatt av helsevesenet. Vi har bedt en psykiater om å starte undersøkelser for å avklare om han var tilregnelig. Denne undersøkelsen er påbegynt, forteller opplyser Erstad i politiet under pressekonferansen.

Siktede vil bli begjært fengslet lørdag. Tidspunkt for fengslingsmøte er klokken 1230 i Bergen tingrett.

– Vi fant siktede på den aktuelle adressen og de døde like etterpå, opplyste Tore Salvesen i Vest politidistrikt på en pressebrifing torsdag kveld. Salvesen leder distriktets avdeling for vold og seksuallovbrudd. Selve pågripelsen foregikk uten dramatikk

Politiet opplyser at de foreløpig ikke vet nøyaktig tidspunkt for drapet, men at obduksjonen vil gi et svaret på det.

– Det skal være avgrenset til rundt på natten, men vi vil ikke gå noe inn på det foreløpig. Vi obduserer nå, og da vil vi få et tydeligere bilde, sier Erstad.

Rundspørring

Torsdag kveld ble det foretatt rundspørring i nabolaget rundt eiendommen på Kolltveit. Politiet begynner nå å danne seg et bilde av hva som har skjedd og har en formening om hvordan og når drapet skal ha skjedd.

Av hensyn til etterforskningen og nye vitneavhør ønsker politiet ikke å gi noen detaljer om hendelsesforløpet eller andre detaljer i etterforskningen.

De avdøde er fraktet til Gades Institutt og det blir fredag gjennomført obduksjon av de to.

Det har så langt ikke lykkes BA å komme i kontakt med mannens forsvarer, advokat Fredrik Verling.

