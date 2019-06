Innfører kameraovervåking av slakterier etter NRK-dokumentar

Myndighetene innfører kameraovervåking i slakteriene, melder NRK.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) møtte onsdag representanter for svinenæringen etter NRK Brennpunkts dokumentar forrige uke.

Dyrevelverdsprogrammet til Mattilsynet blir forskriftsfestet, og det blir kameraovervåking i slakteriene. Det er klart etter møtet mellom Bollestad og næringen, melder NRK.

Administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund uttalte til Nettavisen før møtet at de sier ja til økt bruk av kameraovervåking, men at det må være et verktøy for bransjen og tilsynsmyndigheter - ikke for alle og enhver.

- Vi må rette oss etter EUs personvernforordning og lover og regler som Datatilsynet forvalter. Derimot er vi åpne for at dette kan brukes som et verktøy og et supplement for å sikre at ting skjer som de skal, og også at dette materialet kan deles med Mattilsynet, sa Juul-Hansen til Nettavisen tirsdag.

NOAHs opprop for kameraovervåking av slakteriene, som tirsdag ettermiddag hadde passert 16.000 underskrifter, har onsdag klokka 12 over 18.000 underskrifter.