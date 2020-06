Innsamlingskampanjen til Floyds familie slår alle rekorder

George Floyds familie får mer donasjoner enn noen andre.

NEW YORK (Nettavisen): GoFundMe-kampanjen som ble satt opp i forbindelse med dødsfallet til George Floyd, slår nå alle rekorder.

Spesielt etter demonstrasjonene i store deler av verden de siste dagene har pengene strømmet inn. På bare fem dager har kampanjen, som ble opprettet av George Floyds søster Philonise, samlet inn hele 11 millioner dollar, rundt 102 millioner norske kroner, melde The Chicago Crusander.

Ny rekord

Totalt er det nå kommet inn hele 13,7 millioner dollar, eller 127 millioner norske kroner, siden GoFundMe-kampanjen ble opprettet 27. mai.

Totalt har 493.000 mennesker fra 125 land bidratt med penger, noe som er ny rekord.

Foto: gofundme.com/f/georgefloyd

Nummer to på listen er ifølge TMZ en GoFundMe-kampanje som ble lansert i desember 2018 som skulle samle inn penger til en mur på grensen mellom USA og Mexico. Den hadde rundt 300.000 donasjoner og fikk inn 25 millioner dollar.

På tredjeplass kommer en koronavirus-kampanje som samlet inn penger til sengeplasser på et akuttmottak i Italia. Der ga 206.000 personer inn penger på mindre enn tre måneder, skriver TMZ.

Målet var 1,5 millioner

Målet for innsamlingskampanje til Floyds familie var opprinnelig 1,5 millioner dollar, men det målet ble nådd svært raskt. Allerede tirsdag i forrige uke hadde de fått inn nærmere 10 millioner dollar fra rundt 391.000 givere.

Pengene som kommer inn skal gå til å dekke minnestund, begravelse, samt rådgivning, losji og reise i forbindelse med forberedelse til rettssak, i tillegg til økonomisk hjelp til familien i deres kamp for rettferdighet etter dødsfallet, ifølge GoFundMe-siden.

Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP

En del av pengene skal også gå til hans etterlatte for å sikre barna og deres utdannelse.

Kanye West er en av personene som også har kontaktet familien direkte. Han har satt opp en fond for å sikre universitetsutdannelse for datteren til George Floyd, Gianna (6).

Det har allerede vært to minnestunder for George Floyd, en i Minneapolis på torsdag og en i Nord-Carolina på lørdag. På mandag gravlegges George Floyd i Houston.

Derek Chauvin, som er siktet for forsettlig drap på George Floyd, har jobbet for politiet i Minneapolis i 18 år og har tidligere fått en rekke klager, melder NTB.

Mandag møtte den nå sparkede politimannen i retten i Minneapolis.

