Joe Biden sier hovedprioritetene de første 100 dagene etter han tiltrer som president, er innvandringsreform og å skrote Donald Trumps presidentordrer om klima.

USAs påtroppende president sier innvandringslovgivingen vil inkludere en vei mot statsborgerskap for papirløse innvandrere i landet.

Han sier det lovgivende arbeidet vil «avhenge av samarbeidet jeg kan og ikke kan få fra Kongressen».

Biden sier også at han ikke har planer om å bruke justisdepartementet som et «verktøy» for å sette i gang en etterforskning av Trump.

