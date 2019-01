Innvandringsfiendtlig lefling med kontantstøtte

Det er mye å diskutere om kontantstøtta, men disse her integreringsgreiene gidder jeg ikke, som MDG-mann, være med på.

Dette innlegget er en meningsytring fra Adam Tumidajewicz, representant for Miljøpartiet De Grønne i bydel Frogner

Raymond Johansen var ute i Dagsavisen i forrige uke og scorte billige poenger om kontantstøtta, ett år etter at FrP var ute på samme krigsstien.

Dette ligner en sånn innvandrersak hvor Arbeiderpartiet halser etter ytre høyre fordi at de skal være strenge og rettferdige, de også. Jeg er MDG’er, vi har vært for kontantstøtta lenge og jeg vil ikke at det rødgrønne byrådet mitt skal holde på slik. De har ikke gått til valg på det, og det står heller ikke noen byrådserklæring.

Det plager meg mer enn det bør: Hvorfor er kontantstøtte blitt innvandrersak? En ordning som handler om at foreldre og barn kan få tilbringe starten av livet sammen, velge bort institusjonalisering av ettåringen sin, og attpåtil spare penger for staten, handler plutselig om å integrere, få kvinner i arbeid og få barn til å lære norsk.

Jeg mener dette er fornærmende for innvandrere såvel som for såkalt etnisk norske mottagere av kontantstøtte. Tenk om de fleste mottagerne av ordningen ikke var innvandrere, hvordan ville det preget debatten?

En hypotetisk, etnisk norsk kvinne i en bygd på vestlandet velger kontantstøtte for å bli hjemme med ettåringen sin. Kanskje hun jobber frivillig deltid (som majoriteten av deltidsarbeidende kvinner faktisk gjør), kanskje hun mottar delt kontantstøtte for å jobbe to dager i uka, la oss si hun deler arbeidsuka og barnetida med far. Denne kvinnen kan feire valgfrihet, kjenner på morsrollen, tiden og kjærligheten hun deler med barnet og den komplekse problemstillingen i forhold til hva feminismen skal forvente av hun.

Det er ingen politikere som kommer til å kritisere hun for å ikke jobbe nok, for å ikke involvere seg i lokalmiljøet (til og med om hun skulle være totalt asosial og aldri møte noen i bygda) og ingen vil mistenksomt kontrollere barnets norsk-kunnskaper når det begynner i barnehagen året etterpå. La oss for moro skyld si at far er fransk, la oss si ungen babler franske gloser og skarrer på R’en. - Neige, sier toåringen og peker på snøen. Barnehagepersonalet ønsker dem velkommen. - Næmmen så søt! Tospråklig da gitt.

Og så har vi en annen hypotetisk, polsk familie som bor på Haugenstua, de er to foreldre som har bodd her en stund, de har en femåring fra før. De lærer språket, føler seg hjemme i Norge og vil bygge et liv her. Far er akkurat ferdig med pappaperm for unge nummer to og vil gjerne utsette barnehagen slik at mor og barn kan få litt mer kvalitetstid hjemme, så han velger å søke om å bli en av Oslos ca. 1600 mottagere av kontantstøtte for å få endene til å møtes. Over 20% av mottagere er forresten menn. Denne familien fremstilles ikke av politikerne på samme måte som vårt første eksempel.

Det er denne familien som blir hoggestabben, både for SV og for FrP. Denne familien fremstilles som om de isolerer seg, som om de ikke integrerer seg godt nok, de skal få kritikk for å levere unger som ikke kan norsk til første dag på barneskolen - det fremstilles som om det året barnet er mellom 1 og 2 år skal ha mer å si for språkutviklingen enn for år 3 til 6. Forskning har vist at sen barnehagestart ikke påvirker språkutviklinga.

Etter den formative tiden hjemme med mor leveres ungen til barnehagebesetningen.

- Śnieg, sier toåringen og peker på snøen, ett ord som lyder påfallende som “Neige” baklengs. Dette barnet kommer til å kunne bedre norsk enn foreldrene noengang vil snakke, kanskje allerede når det får norsk pass i 7-årsalderen.

Det som er skikkelig baklengs, er at Raymond og FrP nå snakker om å fjerne støtta i “utvalgte bydeler” i Oslo kommune. Det blir i innvandrerdominerte bydeler. Hva er egentlig forskjellen på dette forslaget og det utskjelte forslaget til Frp’s Amundsen om å redusere barnetrygd for de med mange barn? Skal ikke den polske familien ha rett til samme valgfrihet, uavhengig av integreringsspørsmålet? De slemme innvandrerfamiliene som ikke lar seg integrere blir syndebukkene som gjør ordningen er truet for alle. Men nå kommer denne kommunale prøveordningen i “utsatte” bydeler, som aktivt sikter på å frata “utsatte” folk et valg og en rettighet som alle andre i landet har.

Jeg mener retorikken rundt kontantstøtta lefler rundt i grumsete territorium, hvor man nedlatende forteller innvandrere om å slutte å ødelegge unga sine og betale for å sende dem på Hompetitten barnehage snarest. Man innbiller seg at å fjerne en valgmulighet for noen vil gjøre livet bedre for alle. Det er urettferdig kjepphestrytteri.

Kontantstøtta handler om noe annet enn innvandring. Kontantstøtta handler om fritid, frihet og kjærlighet. Det er fett å kunne velge noe annet enn å sende ungene på institusjon før de kan gå. Det er mye å diskutere om kontantstøtta, men disse her integreringsgreiene gidder jeg ikke, som MDG-mann, være med på. Det er mange av mine partifeller enige i.

MDG nasjonalt har programfestet å bevare kontantstøtte og jeg vil ikke se partiet mitt i byråd bryte med den linja. Denne vinteren står debatten om å programfeste den for Oslo MDG også. Jeg går gjerne til valg på å være det største partiet i Oslo som går imot å kutte kontantstøtta.