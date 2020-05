Innvilget KrF-krav gjør at det må settes opp pleksiglass i Stortinget

Fikk gjennomslag for full Stortingssal, men regningen for smitteverntiltak går til skattebetalerne.

På forhånd hadde partiet bedt om en full stortingssal 26. mai, for å behandle bioteknologiloven som i verste fall kan felle KrF. På fredag behandlet Stortingets presidentskap saken om full sal, og et enstemmig presidentskap stemte ja til forslaget.

Les også: Bioteknologiloven: Disse tiltakene blir nå stanset av Kristelig Folkeparti

– Det var et enstemmig presidentskap, men jeg må jo si at jeg beklager sterkt at KrF tvinger gjennom dette. Kostnaden for pleksiglassene anslås til 225 000 kroner, og det kunne skattebetalerne vært spart for, sier Frps mann i presidentskapet, Morten Wold, til VG.

FIKK GJENNOMSLAG: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og KrF fikk gjennomslag for krav om full sal. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Knapt flertall

Det betyr at 169 representanter kan møte opp i Stortingssalen, men av smittevernhensyn må det gjøres et grundig forarbeid i forkant. Frp, Ap og SV har flertall på Stortinget, men flertallet er knapt. De tre har 86 representanter, mens grensen for flertall går ved 85 stemmer.

Les også: Full splid i Frp om eggdonasjon - kan sikre KrF-seier

Til nå har stortingspartiene vært enige om at bare 87 av de 169 representantene til enhver tid skal være til stede ved møtestart og votering, i samme styrkeforhold som når det er full sal, dette for å hindre koronasmitte.

- Helt uhørt

Frp-leder Siv Jensen går enda sterkere til verks og slakter vedtaket.

- Dette en helt uhørt bruk av skattebetalernes penger, tordner partilederen overfor VG.

Hun legger til at partiet tar det til etterretning, selv om de svært uenig.