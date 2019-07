Instagram-profil drept - skal ha blitt postet bilder av liket i sosiale medier

Ifølge politiet skal bilder av avdøde ha blitt lastet opp i sosiale medier.

Den 17 år gamle Instagram-profilen Bianca Devins ble i helgen funnet brutalt drept i hjembyen Utica i New York, skriver blant annet CNN.

Devins 21 år gamle kjæreste er mistenkt for drapet. Ifølge politiet skal det ha oppstått en krangel mellom paret da de var på vei hjem fra en konsert lørdag kveld. Paret skal ha møttes over sosiale medier for om lag to måneder siden.

Politiet i Utica meddeler at bilder av liket skal ha blitt lastet opp på nett. Ifølge New York Times skal mannen ha lastet opp bilder på flere plattformer. I tillegg skrev han «Jeg er lei meg, Bianca.»

Det var Se og Hør som først omtalte saken i Norge.

- En prinsesse

I en uttalelse beskriver familien Devin som en prinsesse.

- 17 år gamle Bianca, en talentfull artist, en kjærlig søster, datter og kusine, og en fantastisk ung jente, ble tatt fra oss så altfor tidlig. Nå ser hun ned på oss fra himmelen, gjenforent med hennes katt Belle, i himmelen, skriver familien.

EN PRINSESSE: Familien til drepte Bianca Devins beskriver henne som en talentfull artist, en kjærlig søster, datter og kusine, og en fantastisk ung jente. Foto: Instagram

Myndighetene mottok ifølge The Independent flere telefoner om bildene og prøvde å finne tenåringen da den mistenkte mannen ringte nødtelefonen og fortalte hva han hadde gjort.

Den mistenkte mannen skal ha lagt seg ned på en tarp på bakken da politiet ankom stedet. Ifølge CNN så politiet brunt hår stikke frem under tarpen, og den mistenkte skal ha bekreftet at det tilhørte kvinnen han sa han hadde skadet.

- Gjør alle tiltak for å fjerne innholdet

En talsperson for et av nettstedene der bildene skal ha blitt delt sier i en uttalelse at de tenker på de som er berørt av tragedien, og at de gjør alle tiltak for å fjerne innholdet fra deres plattformer.

- Vårt mål er å handle så fort som mulig - men det er alltid rom for forbedring. Vi ønsker ikke at folk ser innhold som bryter med retningslinjene våre, sier talspersonen ifølge The Independent.