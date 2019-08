Intensiverte moské-sikkerhet i Oslo etter New Zealand-terror

- Vi har forberedt oss på ulike hendelser i flere år, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen i Oslo-politiet.

OSLO (Nettavisen): Philip Manshaus er siktet for drapsforsøk etter skytingen i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag. Én mann ble lettere skadd.

21-åringen er også siktet for drap på sin yngre stesøster. Politiet setter hendelsene i sammenheng, og etterforsker saken som et mulig forsøk på terrorhandling, selv om han formelt ikke er siktet for dette per nå.

I mars ble 49 personer drept etter to moskéangrep på New Zealand. En australier skal ha hyllet terroristen Anders Behring Breivik i et manifest. I manifestet omtalte han seg som en «vanlig, hvit mann» født i Australia, og argumenterte for et hvitt overherredømme, og mot innvandring og multikulturalisme.

Philip Manshaus er siktet for drap og drapsforsøk. Foto: Privat

Dialog med ulike trossamfunn

Etter New Zealand-terroren økte politiet i Oslo fokuset på sikkerhet moskeer i og rundt hovedstaden.

- Gjennom de mangfoldskontaktene vi har i Oslo politidistrikt har vi forberedt oss på ulike hendelser i flere år. Også lenge før terroren på New Zealand. Vi har jevnlig dialog med ulike trossamfunn, også moskeer, for å tenke tiltak rundt sikkerhet. Vi har også vært med på å lage en del beredskapsplaner for enkelte moskeer, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen til Nettavisen.

- Ble dette arbeidet intensivert etter terroren på New Zealand?

- Det som skjedde der har økt fokuset hos oss. Det øker oppmerksomheten, og det er noe både vi og mangfoldskontakten har fått med seg i sitt arbeid. Det gjør at vi skjerper oss for at det ikke skal skje i Norge, helt åpenbart.

Politiinspektør Jan Eirik Thomassen ved Oslo Politidistrikt. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

- Hvordan forbereder man seg på at noe slikt ikke skal skje, hvilke tiltak settes inn?

- Vi har dialog med de ulike moskeene, slik at de skal forstå hvordan politiet responderer. Det er for å skape trygghet. I tillegg foreslår vi hvilke forebyggende tiltaka de selv kan sette inn. Det kan for eksempel være å ha økt aktsomhet, passe på ekstra på og å varsle politiet. I tillegg lages det planer for hvordan det skal ageres dersom noe skjer, sier Thomassen.

I forbindelse med muslimenes høytid, eid, søndag, satte politiet inn store ressurser i hovedstaden. I tillegg ble alt tilgjengelig operativt mannskap midlertidig bevæpner.

- Vi satte inn veldig mange patruljer. Men vi har også satt inn sivilt personell for å skape en enda større grad av trygget dersom det skulle skje noe. Ut ifra taktiske hensyn er det ofte lurt å ha en sivil og skjult tilnærming. Så kan man sende inn uniformert personell hvis eller når man oppdager noe. Sivile mannskaper er en styrking av uniformert personell, forsikrer Thomassen.

I løpet av søndag kveld vil politiet ta stilling til om hvor lenge de skal ha generell bevæpning. I denne omgangen er det besluttet å ha bevæpnet politi frem til midnatt. Men det kan bli forlenget.

Philip Manshaus er oppført med millionformue på tre millioner kroner, og har bodd i et fint strøk i Bærum hele livet, ifølge folkeregisteret. Foto: Privat

- Dersom det kommer nye opplysninger som tilsier at trusselbildet er slik at vi bør fortsette å ha bevæpning, så gjør vi det. Konkret er det politimesteren i det enkelte distriktet som fatter beslutning om bevæpning, men råd fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil alltid være viktig.

Tidligere søndag opplyste Grete Lien Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til Nettavisen at det var planlagt avhør av den siktede på kvelden. Dette er blitt utsatt.

Det er ennå usikkert hvordan siktede Manshaus stiller seg til

- Jeg kan ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt. Jeg har ikke full oversikt i saken, og det er altfor tidlig. Jeg skal først snakke med min klient. Jeg vet heller ikke når jeg kan si noe om siktelsen eller det politiet uttaler om at de etterforsker det som en mulig terrorhandling, sier mannens forsvarer Unni Fries til Nettavisen.

Angrep på moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag 10.08.19 på ettermiddagen. Bildet som er innfelt er et vindu fra en annen del av bygningen, og viser et knust vindu. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix (montasje Nettavisen)

Vil varetektsfengsle i fire uker

Mandag kommer politiet til å begjære den siktede mannen varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud, og full isolasjon de to første ukene.

- Det er helt vanlig i denne typen saker i en innledende fase. Vi har ikke tatt stilling til dette ennå, sier forsvarer Fries.

Politiet er også anmodet om å gjøre en såkalt prejudisiell observasjon. Dette er en undersøkelse som gjøres for å danne en foreløpig konklusjon på om siktede er strafferettslig tilregnelig.

Oslo politidistrikt har en egen seksjon med sakkyndige eksperter som utfører dette. Det er enten to rettspsykiatere, eller én rettspsykiater og én psykolog som gjør den prejudisielle observasjonen.