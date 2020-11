Intensivlege advarer: Dette er det siste du ser før du dør av covid-19

- Vennligst hør etter, fordi dette er illevarslende. Jeg ønsker ikke å være den siste personen som ser inn i dine redselsfulle øyne.

En intensivlege i USA har filmet en video av seg selv der han simulerer en intubasjon på en covid-19-pasient som trenger hjelp til å puste.

Videoen, som ble postet på Facebook og Twitter i helgen, ble filmet på en intensivavdeling ved Missouri Baptist Medical Center i St. Louis i delstaten Missouri.

Intensivlegen Ken Remy hadde nettopp gitt den triste beskjeden til pårørende over telefon at deres kjære hadde dødd av covid-19. Han følte derfor trangen til å sende ut et tydelig budskap om hvor kritisk det er at folk praktiserer forholdsregler som håndvask, sosial distansering og bruk av munnbind.

I videoen simulerer Remy en situasjon hvor en covid-19-pasient blir utsatt for intubasjon. Intubasjon er en prosedyre hvor pasienten får ført et plastrør ned i luftrøret med den hensikt å støtte eller overta pusteevnen med maskiner.

- Dette er alvor. Jeg trygler deg

I videoen holder Remy fram et laryngoskop og et plastrør, og gjør seg tilsynelatende klar til å gjennomføre prosedyren. Dette kan ifølge Remy være noe av det siste en livstruende syk covid-19-pasient ser og opplever i våken tilstand.

- Vennligst hør etter fordi dette er illevarslende. Jeg ønsker ikke å være den siste personen som ser inn i dine redselsfulle øyne, skriver han på Twitter.

«Sånn ser det ut når du puster 40 ganger i minuttet, og har en oksygenmetning på godt under 80,» sier Remy i videoen.

«Det er sånn det vil se ut.»

«Jeg håper det siste øyeblikket i ditt liv ikke blir seende sånn ut.»

«Fordi dette er det du vil se på slutten av livet ditt hvis vi ikke begynner å bruke ansiktsmasker når vi er ute blant folk. Når vi ikke praktiserer sosial distansering. Når vi ikke vasker hendene våre regelmessig. Jeg lover deg. Det er dette du kommer til å se. Jeg lover deg. Det er dette din mor eller far eller dine barn vil se på slutten av livet når de får covid-sykdommen.»

«Dette er alvor. Jeg trygler deg. Vær så snill og praktiser forholdsreglene som reduserer smitteoverføring av covid-sykdommen, sånn at vi effektivt kan hindre at sykdommen rammer deg og dine kjære,» avslutter Remy.

En rekke amerikanske og internasjonale medier har omtalt videoen og videreformidlet budskapet til Remy.

Fremgangsmåte for intubasjon

Spesialist i anestesiologi ved Oslo Universitetssykehus, Helge Opdahl, skriver følgende på Store Norske Leksikon om fremgangsmåte for intubasjon:

«For å plassere røret i riktig posisjon bruker man et instrument kalt laryngoskop for å trykke tungen til siden og løfte tungeroten og strupelokket opp, slik at øvre del av strupen og stemmebåndene blir synlige. Røret føres oftest inn gjennom munnen, såkalt oral intubasjon,» skriver Opdahl.

«Intubasjon vil i de fleste situasjoner sikre frie luftveier og lette gjennomføring av kunstig åndedrett med overtrykksventilasjon,» skriver han.

Har behandlet 1000 covid-19-pasienter

Remy har behandlet over 1000 covid-19-pasienter, hvor av 100 har blitt utsatt for intubasjon.

Remy sier til CNN at han stadig oftere får høre feilaktige påstander fra folk om at munnbind er ineffektivt mot smitte, og at pasienter sier de ikke er redde for koronaviruset fordi risikoen for å dø er såpass lav.

- Jeg ville vise folk hvordan det kanskje ser ut hvis de havner på intensivavdelingen med covid-19-sykdom, sier Remy i et TV-intervju med CNN.

Remy sier han har opplevd altfor mange ganger at pasienter dør som følge av covid-19, altså sykdommen som forårsakes av koronaviruset (sars-cov-2).

- Det er vanskelig å gjøre dette kontinuerlig. Den eneste måten jeg vet hvordan man skal holde folk unna intensivavdelingen, er å hindre folk fra å få sykdommen, sier han til CNN.

Remy er også leder for et covid-laboratorium ved Washington University Medical Center som tester ut nye behandlingsformer for covid-19-sykdommen.

USA er det landet i verden som er verst rammet av koronapandemien. Det er registret over 13 millioner koronatilfeller og over 268.000 koronadødsfall, ifølge tall fra Worldometers.

Et koronadødsfall i USA hvert 40. sekund

Onsdag ble det registret 2400 nye koronarelaterte dødsfall i USA på ett døgn, ifølge John Hopkins University, som overvåker koronapandemien. Dette er det høyeste antallet på daglig koronadødsfall siden mai måned.

På tirsdag var det første gang siden mai at antall daglige dødsfall passerte 2000 i USA, noe som tilsvarer et koronadødsfall hvert 40. sekund, skriver Reuters.

I Norge er det registret nesten 34.000 koronatilfeller og 316 koronarelaterte dødsfall. Torsdag ettermiddag er det 123 personer med påvist covid-19 som er innlagt på sykehus (en økning på syv innleggelser fra onsdag). Av dem er det 22 som mottar respiratorbehandling, ifølge ferske tall fra Helsedirektoratet.

Nordmenn får skryt i fersk rapport

Torsdag feirer amerikanere høytiden Thanksgiving. Til tross for en betydelig forverringen i pandemien, er det millioner av amerikanere som trosser rådene til lokalmyndigheten på delstatsnivå om å avstå fra å reise hjem til familie og kjære i høytiden.

Nordmenn får imidlertid skryt i en fersk OECD-rapport for håndteringen av pandemien. Mens OECD tegner et dystert bilde av koronasituasjonen i store deler av Europa, trekkes Norge fram som et eksempel på land med god smittebegrensning.

«Noen få europeiske land, som Norge og Finland, har vært i bedre stand til å begrense spredningen av viruset, delvis grunnet geografiske faktorer som lav befolkningstetthet, men også på grunn av bedre beredskap samt hurtig og effektiv testing og sporingsarbeid, samt større tillit og vilje blant befolkningen til å overholde myndighetenes regler og anbefalinger,» lyder rapporten.

