Intern uenighet om Oslo Frps valgkamp-annonser på omdiskuterte nettsteder

Etter intern uenighet valgte likevel Oslo Frp å bruke deler av sitt begrensede valgkampbudsjett på annonser på nettstedene Resett og Document.

De to omdiskuterte nettstedene Document og Resett er flere ganger blitt kritisert for å slippe til rasistiske ytringer i sine kommentarfelt. Til tross for dette har Oslo Frp valgt å bruke deler av valgkampbudsjettet sitt på å annonsere på de to nyhetsmediene, skriver Klassekampen. Dette skjedde selv om det skal ha vært intern motstand i valgkamputvalget.

– De største avtalene om annonsering ble tatt opp og diskutert. Det endte med støtte for planen, også for å annonsere på Resett og Document, sier fylkesleder Tone E. Ims Larssen.

– Det var flere i fylkesstyret som påpekte at Resett og Document blir lest av mange som deler våre meninger, sier Larssen, som sier partiet overhodet ikke vil assosieres med rasisme.

– Det stemplet har jeg også jobbet beinhardt for at Frp skal unngå, sier Larsen.

Han forklarer at det opprinnelige valgkamputvalget i partiet måtte byttes ut og derfor tapte flere frister for å kjøpe annonseplass. Annonsebudsjettet på 1,7 millioner vil derfor bli brukt i flere lokalaviser i Oslo, samt Resett og Document.