Internett i Norge i fare for å knele

TV-titting og spilling kan knele internett

Firmaet som er ansvarlig for at forskning og høyere utdanning i Norge har internettforbindelse, er spent på hva som skjer når flere tusen kobler seg på mandag.

Mandag skal blant annet flere tusen studenter og forelesere koble seg på internett hjemmefra som følge av at landets skoler er stengt.

Uninett, som er ansvarlig for at forskning og høyere utdanning i Norge har internettforbindelse, opplyser til Khrono at det er en fare for at mange hjemmenett vil bli overbelastet.

– Når hele familien er i karantene, vil det være et problem at jobbtrafikken må dele kapasitet med at barna spiller spill og ser på Netflix og lignende. Det er fare for at mange hjemmenett vil bli overbelastet, og ikke er godt dimensjonert for videotrafikk som trengs for forelesere i karantene, skriver administrerende direktør Tom Røtting i Uninett AS i en epost til nettstedet.

Uninett drifter også tjenester som er mye brukt i sektoren, som Fide, Zoom videotjenester og UH-Skype.

Røtting skriver at 25 prosent av arbeidsstokken var vært på jobb mer eller mindre kontinuerlig i helgen slik at alt skal være klart til mandag.

Nettproblemer for Nav – permitterte får ikke logget seg inn

Nav Vestland har stengt publikumsmottakene til alle kontorene fra mandag. Permitterte må inn på nett for å registrere seg. Men innloggingen virker ikke.

Nav melder nemlig på sine nettsider søndag kveld at det for tiden er problemer med innlogging ved bruk av BankID, for brukere med Telia-abonnement, skriver Bergens Tidende.

Det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta å ordne innloggingsproblemene.

Også folk som trenger nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søke om dagpenger ved sykemelding, eller i andre kritiske situasjoner, må bruke nettet, telefon eller videosamtaler.

Altibox melder om sterk økning i nettbruken

Altibox' nasjonale fibernett lå torsdag på opp mot 30 prosent over normalen på dagtid. De understreker likevel at kundene ikke trenger å være bekymret.

– Foreløpig er nettet vårt i en normal driftssituasjon med trafikkmønster godt innenfor kapasiteten, men vi følger selvsagt ekstra nøye med for å sikre stabile tjenester for kundene, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox i en pressemelding.

Datatrafikken lå torsdag opp mot 30 prosent over normalen på dagtid og 15 til 20 prosent over normalen på kveldstid.

– Likevel er trafikken fortsatt langt under andre topper vi har sett til nå i år. Kundene har så langt ikke grunn til å være bekymret, sier teknologidirektør Atle Soma i Altibox.