Inviterte kulturprofil på middag kort tid etter påstått voldtekt

Mannens advokat mener at han setter saken i et annet lys.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Torsdag startet den tiltalte kulturprofilen sin forklaring i Oslo tingrett. Mannen i 50-årene er anklaget for overgrep mot ni kvinner.

Den tiltalte mannen har hele tiden nektet straffskyld for alle anklagene, og gjentok dette da rettssaken startet tirsdag.

Den første fornærmede kvinnen som forklarte seg i retten skal ifølge politiet ha blitt utsatt for sovevoldtekt under en musikkfestival i juni 2011. I tillegg ble hun ifølge politiet utsatt for et nytt overgrep av den sammen mannen, i hans leilighet, i november samme året.

Kort tid etter det påståtte overgrepet på musikkfestivalen, ble kulturprofilen invitert hjem på middag til den fornærmede kvinnen. Dette skal ha vært cirka seks uker etter festivalen. Mannen var på dette tidspunktet i begynnelsen av 40 årene, kvinnen var ikke fylt 20 år.

Invitert på middag to ganger

- Hun inviterte meg hjem på middag. Jeg hadde egentlig ikke tid, men syntes det var hyggelig at hun ville introdusere meg til vennene sine. Det var en hyggelig kveld, og jeg hjalp til med å lage maten før de andre gjestene kom, sa kulturprofilen i retten.

Forsvareren til kulturprofilen mener det er viktig at offentligheten får høre hans versjon.

- Min klient er naturligvis preget, men retten er en god arena for uavbrutt å få forklart sitt syn på saken, og det har vært viktig for ham. I forberedelsene til saken har han samlet inn tidsnært materiale som bidrar til å sette anklagene i et annet lys, sier advokat Elisabeth Myhre til Nettavisen.

Hun ønsker ikke å kommentere middagsinvitasjonene før i sin avsluttende prosedyre.

Elisabeth Myhre er forsvarer for den tiltalte kulturprofilen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

I retten er det allerede lagt frem omfattende chattelogger mellom mannen og kvinnen som dokumenterer en positiv skriftlig dialog mellom de to. I tillegg er Nettavisen kjent med at det vil blir lagt frem bilder fra fester og nachspiel de har deltatt på.

Da kvinnen forklarte seg hevdet hun seg utsatt for sovevoldtekt av mannen på musikkfestivalen, og at hun våknet av at han hadde seksuell omgang med henne.

Men kvinnen og kulturprofilen fortsatte å ha kontakt etter denne hendelsen. I retten forklarte mannen også at han ble invitert på en ny middag til kvinnen kort tid etter den første middagen.

Denne hadde han egentlig ikke lyst å delta i, og det hele rant ut i sanden.

Den fornærmede kvinnen har tidligere forklart til retten at hun hadde en passiv aggressiv holdning til den tiltalte kulturprofilen i etterkant av de påståtte overgrepene.

- Jeg mener denne holdningen ikke helt stemmer, hun tok kontakt gjennom sosiale medier gjentatte ganger, fortalte kulturprofilen til retten.

- Det var ikke det at jeg ikke ville henge med henne, men det var hun som tok mest kontakt, sa den tiltalte.

Om voldtektsanklagen på musikkfestivalen forklarte mannen at han kunne huske en seksuell omgang på festivalen, men at han ikke knytter det til episoden med den fornærmede kvinnen.

Den aktuelle natten gikk kvinnen inn på rommet og la seg i sengen til den sovende kulturprofilen.

- Jeg skulle også opp tidlig dagen etter, på et morgenmøte. Jeg husker ikke noe annet enn at jeg våknet og ville unngå å vekke kvinnen, sa kulturprofilen.

Advokat Anne Kristine Bohinen representerer den fornærmede kvinnen som politiet mener er blitt voldtatt på en musikkfestival. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Hadde god kontakt

Han nekter også for at det hadde vært noen seksuell kontakt mellom ham og kvinnen da det påståtte andre overgrepet skal ha skjedd, i november 2011. Etter et nachspiel skal han ha endt i sengen med en annen kvinne.

- XX (den fornærmede kvinnen som forklarte seg i retten, red. anm.) sov på sofaen. Da kan det stemme at hun fikk med samtalen jeg hadde med NN (kvinnen han sov med, red. anm.). Jeg og NN ble kjærester på Facebook den morgenen. Dette var starten på forholdet vårt. Vi oppdaterte statusen vår og fikk mange gratulasjoner.

Etter denne morgenen fortsatte kulturprofilen å treffe den fornærmede kvinnen i private sammenhenger. De omgikk også hverandre på jobb, ettersom de jobbet i samme redaksjon.

- Vi hadde god kontakt i 2012 også, men ikke så mye som vi pleide. Vi avtalte også et nytt år på den årlige musikkfestivalen, og XX (den fornærmede kvinnen) fikk mer ansvar. Alt virket OK til et par uker før festivalen.

Konfrontert av mannens forsvarer om at de har fortsatt å ha kontakt, både etter det påståtte overgrepet på musikkfestivalen, og senere samme høsten, sa kvinnen at hun skammet seg over det som hadde skjedd.

Hun har vært redd for ikke å bli trodd, og at hun bebreidet seg selv for å ha satt seg i den situasjonen.

- Mye rus, festing og alkohol

Statsadvokat Trude Antonsen sa at mannen i avhør med politiet har forklart seg om konspirasjonsteorier og sammensvergelser fra alle kvinnene som har anmeldt ham for overgrepene, i sitt innledende foredrag, da hun kort gjorde rede for saken.

- Han har lansert ulike motiver for at de fornærmede har forklart seg som de gjør. Det går på sjalusi, hevn, mobbekampanjer, massiv ryktespredning i miljøet, at de fornærmede er påvirket av hverandre, dels er påvirket av media, dels er påvirket av metoo-kampanjen og at de har falske minner.

- Han mener de har redefinert ham fra å være en god venn til å være en overgriper.

Statsadvokat Trude Antonsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Mannen i 50-årene har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet. Ofrene i saken er gjennomgående betydelig yngre enn tiltalte.

- Dette har vært et miljø med mye festing, rus, alkohol og narkotika. Særlig MDMA (partydop, red. anm.). Det er ikke uenighet om at det har vært en seksualisert stemning og seksuell omgang. Både frivillig og de forholdene som kommer frem av tiltalen, sa Antonsen.

Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, sa innledningsvis av saken at hun er kritisk til at saken hadde tatt så lang tid å etterforske. Politiet var ikke ferdig før i desember 2018. I slutten av april 2019 ble det klart at mannen skulle tiltales.

Øvre strafferamme for forholdene mannen er tiltalt for er 20 års fengsel. I tillegg risikerer han å måtte betale flere hundre tusen kroner i erstatninger.