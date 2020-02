Iowa-valget: Buttigieg og Sanders i føringen - 62 prosent av stemmene talt opp

Ordføreren fra South Bend i Indiana ligger godt an i Iowa. Bernie Sanders er imidlertid like bak.

LOS ANGELES (Nettavisen/NTB): Resultatene av det viktige Iowa-valget ble forsinket natt til tirsdag norsk tid. Onsdag kveld ble 62 prosent av resultatene lagt fram.

Da 62 prosent av stemmene fra valgkretsene var talt opp, hadde Pete Buttigieg fått 26,9 prosent av stemmene. Bernie Sanders ligger på 25,1 prosent.

Her er prosentandelen for de fire favorittene:

Pete Buttigieg: 26,9

Bernie Sanders: 25,1

Elizabeth Warren: 18,3

Joe Biden 15, 6

Leder for Demokratene i Iowa, Troy Price, opplyser på en pressekonferanse tirsdag kveld at forsinkelsen av resultatene er «uakseptabel».

Han legger samtidig vekt på at resultatene som nå offentliggjøres er sikre og korrekte.

De viser at det er ordføreren Buttigieg fra South Bend i Indiana som ligger an til å stikke av med flest delegater fra Iowa. Når det gjelder den såkalte «popular vote», var det Bernie Sanders som har flest stemmer.

Sanders fikk 28.220 stemmer når 62 prosent er talt opp. Pete Buttigieg fikk 27.030 stemmer, viser de foreløpige tallene.

Bernie Sanders taler på et valgmøte i Iowa lørdag. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Joe Biden, som lenge har ledet meningsmålingene, ligger an til å komme på fjerdeplass i Iowa. Det var ikke helt overraskende at Biden ikke kjempet i toppen i Iowa. Det er ventet at visepresidenten vil komme sterkere tilbake når man etter hvert kommer til South Carolina, der det er en mye større andel av afroamerikanske velgere.

Fakta Fakta om valgåret i USA ↓ * President Donald Trump stiller til gjenvalg. Han har to utfordrere i Det republikanske partiet, men ingen er ventet å kunne slå Trump i nominasjonsprosessen. * Hos Demokratene er det elleve gjenværende kandidater. Blant favorittene er Bernie Sanders og Joe Biden. * De to partiene avholder primærvalg og nominasjonsmøter (caucus) for å velge delegater som skal avgjøre hvem som blir partienes presidentkandidater. Landsmøtene holdes i henholdsvis juli og august. * Nominasjonsprosessen startet i Iowa 3. februar og fortsetter i New Hampshire 11. februar, Nevada 22. februar og South Carolina 29. februar. * Supertirsdagen er 3. mars, da det avholdes nominasjonsvalg i cirka 15 delstater, blant dem Texas, California, Georgia, North Carolina og Virginia. * Deretter følger det på med nye nominasjonsvalg nesten hver uke fram til begynnelsen av juni. * Datoene for de tradisjonelle TV-debattene mellom de to presidentkandidatene er ennå ikke fastsatt. Trump har antydet at han ikke vil delta. Kilder: NTB, Wikipedia, uspresidentialelectionnews.com

Nominasjonsvalget i Iowa, som ble holdt som folkemøter eller såkalte velgerforsamlinger, gikk av stabelen mandag, og resultatene var opprinnelig ventet å komme ved 4-tiden natt til tirsdag norsk tid.

Men tekniske problemer har gjort at resultatene har blitt kraftig forsinket. Ifølge Demokratene var det problemer med en app der resultatene fra alle folkemøtene skulle meldes inn, som er årsaken til forsinkelsen.