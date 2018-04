Irak gjennomførte flyangrep i Syria

Det irakiske luftsvaret har utført et angrep mot IS i Syria, opplyser Iraks statsminister Haider al-Abadi.

Angrepet mot jihadistene skjedde etter IS truet irakisk territorium, ifølge statsministeren. Luftangrepet torsdag skal ha vært rettet mot posisjoner nær grensen til Irak og Syria.

I en tweet skriver kontoret Abadis kontor at angrepet demonstrerer at Irak er i stand til å eliminere terrorister. Videre heter det at IS på grunn av angrepene vil bli raskere nedkjempet i regionen.

