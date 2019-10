Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria

Iran godtar ikke at Tyrkia etablerer et permanent militært nærvær nordøst i Syria, og Russland vil også ha et ord med i laget.

– Vi er imot at Ankara etablerer militærposter i Syria, sier talsmannen Abbas Mousavi ifølge Reuters.

– Dette spørsmålet må løses på diplomatisk vis. Syrias integritet må respekteres, sier han.

Iran er en nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad og tilbyr seg å legge til rette for samtaler mellom de syriske kurderne, regimet i Damaskus og Tyrkia, for å etablere sikkerhet langs grensa mellom Syria og Tyrkia.

Tyrkiske regjeringsstyrker innledet 9. oktober en militæroffensiv nordøst i Syria, for å drive bort kurdisk milits og etablere en 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa. Sikkerhetssonen skal ifølge Tyrkia i hovedsak voktes av tyrkiskstøttet milits.

Etter press fra USA gikk Tyrkia før helga med på å innstille angrepene i fem dager, mot at den kurdiske militsen innen tirsdag kveld trakk seg ut av området. Tilbaketrekkingen ble for alvor innledet søndag.

Gyllen IS-mulighet

Russland, som i likhet med Iran er en nær alliert av Assad, kritiserte mandag på nytt den tyrkiske militæroffensiven.

Forsvarsminister Sergej Sjoigu hevder blant annet at de tyrkiske angrepene har gitt IS-krigere en gyllen anledning til å rømme fra fangenskap.

– Som følge av den russiske hærens handlinger ble åtte flyktningleirer og tolv fengsler for fremmedkrigere etterlatt uten vakter, sa han mandag.

Putin og Erdogan møtes

Tyrkias krigføring og planer for det nordøstlige Syria blir også tema når Vladimir Putin tar imot president Recep Tayyip Erdogan i den russiske byen Sotsji tirsdag.

Tyrkia har de siste årene provosert sine vestlige allierte og gradvis vendt seg mot Russland, som Erdogan blant annet har kjøpt det avanserte rakettforsvarssystemet S-400 fra.

President Donald Trump er rasende over kjøpet og nekter som svar Tyrkia å kjøpe amerikanske F-35-kampfly, som landet også er med på å produsere.

(©NTB)