Iran advarer USA mot å droppe atomavtalen

Iran truet lørdag med å gjenoppta anrikingen av uran om USA trekker seg fra atomavtalen med landet fra 2015.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif sa også at Iran vurderer ytterligere drastiske tiltak om amerikanerne trekker seg fra avtalen.

Zarif fortalte reportere i New York at landet ikke prøver å anskaffe seg en atombombe, men at det «sannsynlige» svare på en amerikansk tilbaketrekking kan være starten på produksjonen av anriket uran – en viktig ingrediens for å produsere en atombombe.

– USA skulle aldri ha fryktet at Iran laget en atombombe, men vi vil gå videre med en kraftig økning i anriking av uran, sa Zarif, som er i USA for å delta på et FN-møte.

Iran-avtalen blir et sentralt tema under Frankrikes president Emmanuel Macrons besøk i Washington mandag. Zarif sa at europeiske ledere må presse USAs president Donald Trump til å holde seg til avtalen om USA «har til hensikt å opprettholde en troverdighet i det internasjonale samfunnet».

Iran inngikk i 2015 en avtale med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og EU om å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), mot at FN opphevet de økonomiske sanksjonene mot landet.

(©NTB)

Mest sett siste uken