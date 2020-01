Iran anriker mer uran nå enn før atomavtalen i 2015

Iran anriker nå mer uran enn de gjorde før de gikk med på atomavtalen med verdensmaktene i 2015.

Det sier landets president i en TV-sendt tale torsdag morgen:

– Vi anriker mer uran enn før avtalen ble nådd. Presset har økt på Iran, men vi fortsetter å gå videre, sier Hassan Rouhani, ifølge Reuters.

Iran har gradvis skalert tilbake forpliktelsene de hadde under atomavtalen. Dette er i gjengjeldelse av at USA trakk seg fra pakten i 2018, og av at de amerikanske sanksjonene ble gjeninnført. Sanksjonene har ødelagt landets økonomi, melder Reuters.

Fakta Fakta om atomavtalen med Iran ↓ * Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016. * Avtalen, som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), gir internasjonalt innsyn i og legger sterke begrensninger på Irans atomprogram. * Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet. * Et viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle atomvåpen. Iranske ledere har gjentatte ganger sagt at de ikke ønsker seg slike våpen. * Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år. * Samtidig godtok Iran åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter. * President Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen, og amerikanerne har siden gjeninnført harde sanksjoner mot Iran. * Nøyaktig ett år etter kunngjorde Iran at landet trekker seg fra deler av avtalen. * 1. juli 2019 hadde Iran lagret mer anriket uran enn hva avtalen tillater. * 7. juli kom beskjeden om at landet samme dag ville anrike uran slik at den får en anrikingsgrad som er høyere enn hva avtalen tillater. * 4. november opplyste iranske myndigheter at de har tatt i bruk nytt utstyr for anriking av uran. * 5. januar 2020 opplyste myndighetene i Teheran at de ikke vil overholde avtalens grenser for anriking og lagring av uran. De vil også se bort ifra avtalens regelverk for kjernefysisk forskning og utvikling. Det skjedde etter USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak. * Iran sier de imidlertid vil fortsette å la det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) inspektører overvåke og verifisere landets atomaktiviteter. * 14. januar klaget Storbritannia, Frankrike og Tyskland inn Iran for brudd på atomavtalen. Partene må dermed møtes til forhandlinger. I siste konsekvens kan saken havne i FNs sikkerhetsråd. Kilde: NTB

Tidligere denne uken advarte Iran de tre stormaktene Storbritannia, Frankrike og Tyskland om konsekvenser etter at de tre landene har klaget inn Iran for brudd på atomavtalen.

– Dersom europeerne søker å misbruke denne prosessen, så må de også være forberedt på konsekvensene, heter det i en uttalelse fra det iranske utenriksdepartementet.

Klagen ble kunngjort tirsdag i en felles uttalelse fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Det kan føre til gjeninnføring av sanksjoner mot Iran.

De føyer imidlertid til at de støtter opp om avtalen, og ikke slutter seg til USAs strategi med «maksimalt press» mot Iran.