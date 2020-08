Iran beskyldes for å ha lagt lokk på 30.000 korona-dødsfall

Hevder det faktiske dødstallet i Iran kan være nesten tre ganger høyere enn det offisielle tallet.

Iranske myndigheters eget koronaregister viser tilsynelatende at nesten 42.000 mennesker har dødd med covid-19-symptomer fram til 20. juli, melder BBC. Mens de offisielle tallene fra iranske helsemyndigheter viser at det er 14.405 koronarelaterte dødsfall i landet.

Samtidig viser de offisielle tallene at det er 278.827 påviste smittetilfeller i landet, mens BBCs undersøkelser viser imidlertid at det faktiske tallet kan være 451.024 reelle smittetilfeller.

Det framkommer av lekkede offisielle dokumenter som BBC har fått tilsendt av en anonym kilde.

- Bevisst underrapportering

Videre framkommer det at det første registrerte koronadødsfallet i Iran skjedde allerede 22. januar, noe som er nesten en måned tidligere enn det første offisielle dødsfallet ble rapportert av iranske myndigheter.

«Man kan se et viss nivå av underrapportering i hele verden, mye på grunn av lav testkapasitet. Men informasjon som er lekket til BBC, avdekker at iranske myndigheter har rapportert betydelig lavere daglige tall til tross for at de hadde register over alle dødsfallene, noe som antyder at tallene er bevisst underrapportert,» skriver den britiske kringkasteren.

Dokumentasjonen som er tilsendt BBC, inneholder informasjon om daglig tall på sykehusinnleggelser i hele Iran, i tillegg til navn, alder, symptomer, datoer og lengde på sykehusopphold. Dokumentasjonen har også informasjon om pasientenes underliggende sykdommer.

BBC har dobbeltsjekket flere av navnene på listen med koronatilfeller de selv har kunnskap om, og informasjonen samsvarer med BBCs egne opplysninger.

Kilden har delt informasjonen i et ønske om å «belyse sannheten» og for å få en slutt på det «politiske spillet», får BBC opplyst.

- Ikke overraskende

Den norskiranske hjerneforskeren, legen og aktivisten Mahmood Amiry-Moghaddam er leder for menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights. Han har et bredt nettverk med aktivister i Iran.

- Dette er absolutt ikke overraskende. Sannsynligvis er tallet til BBC også lavere enn det reelle tallet, sier Moghaddam til Nettavisen.

- Under den første bølgen hadde vi direkte informasjon fra noen sykehus i Iran om at de reelle koronadødstallene på sykehusene var langt høyere enn tallet som myndighetene gikk ut med, sier han.

Svært høye anslag

Iran Human Rights har selv ikke utarbeidet noen estimater på antall koronatilfeller og koronadødsfall i landet.

- Vi har ikke brukt veldig mye tid og krefter på å analysere dette. Men det er noen som har kommet med anslag. Anslagene er alt fra 70.000 til 100.000 dødsfall. Det som er helt åpenbart, er at alle vi snakker med i Iran opplyser om underrapportering, sier han.

- Hva er årsaken til at iranske myndigheter tilsynelatende holder de reelle koronatallene skjult for egne innbyggere og verden for øvrig, Moghaddam?

- Hvis myndighetene hadde gått ut med de faktiske tallene, ville det blitt veldig tydelig at de som styrer landet ikke er kompetente til å bekjempe pandemien. Iran styres av folk som er ideologisk lojale overfor den øverste lederen (ayatolla Ali Khamenei red.anm.), og ikke av folk som besitter nødvendig ekspertise og kompetanse. Den som tar avgjørelser for hvordan pandemien skal bekjempes, har først og fremst lojalitet overfor den øverste lederen, og ikke kompetansen som trengs, sier han.

- Bølge nummer to er betydelig verre

Iran er det verst rammede landet i Midtøsten. Nå er landet inne i sin andre smittebølge.

- Bølge nummer to er betydelig verre enn den første bølgen når det gjelder antall smittede og dødsfall. Til og med hvis man bare tar utgangspunkt i de offisielle tallene. Nå går vi snart inn i den muslimske høytiden asjura, og da blir det avholdt mange arrangementer i regi av myndighetene. Slike arrangementer har stor betydning for regimets legitimitet, så de vil gjennomføre til tross for smitterisikoen, sier Moghaddam.

Iranske helsemyndigheter hevder at både smittetall og koronarelaterte dødsfall som er innrapportert til Verdens helseorganisasjon (WHO) ikke viser noe avvik.