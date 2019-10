Iran beskyldes for hackerangrep i USA

Microsoft sier hackere med bånd til Irans regjering har angrepet valgkampapparatet til en presidentkandidat i USA.

I tillegg er tjenestemenn i regjeringsapparatet, medier og eksiliranere omfattet av hackingforsøkene.

Selskapet vil ikke si hvilken kandidat det er snakk om og viser til personvernhensyn. Nyheten ble sluppet fredag i et blogginnlegg skrevet av selskapets visepresident med ansvar for sikkerhet, Tom Burt.

De fleste av hackingforsøkene skal ikke ha lyktes. Burt opplyser at fire epostkontoer ble utsatt for vellykkede datainnbrudd, og at eierne har fått beskjed. Han sier de fire ikke tilhørte noe valgkampapparat eller offentlige tjenestemenn.

Angrepene skal ha vært utført av en gruppe Microsoft omtaler som Phosphorous, og skjedde i løpet av en 30-dagersperiode i august og september.