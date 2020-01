Iran har to valg: - Helt latterlig å antyde at USA sto bak

Vesten hevder de har bevis, mens Iran benekter. - Helt latterlig, sier britisk professor innen sikkerhets- og etterretningsstudier.

Vestlig etterretning hevder de har bevis som tyder på at det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned av en rakett onsdag. Det uttalte blant annet Canadas statsminister Justin Trudeau trosdag kveld.

Det har også dukket opp en video som tilsynelatende viser flyet idet det blir truffet av en missil.

176 mennesker om bord i Flight PS752 mistet livet – 82 iranere, 63 canadiere, elleve ukrainere og minst ti svensker, samt personer fra Storbritannia, Afghanistan og Tyskland.

Benekter alt

Iran hevder fortsatt hardnakket på at flyet ikke ble skutt ned av noe iransk missil, og krever at Vesten framlegger bevis.

- Dersom de har mot nok, og hvis de har gjort funn med vitenskapelig støtte, så bør de legge fram dette for omverden. Det som er helt tydelig for oss og som er helt sikkert, er at flyet ikke ble truffet av noe missil, sier leder for den iranske sivile luftfartsorganisasjonen (CAOI), Ali Abedzadeh, på en pressekonferanse fredag, melder The Globe and Mail.

- Som jeg sa i går kveld, sto dette flyet i brann i mer enn halvannet minutt, og piloten forsøkte å vende tilbake, sier han.

- Hvis det ble truffet av en missil, så kan det ikke fortsette å holde seg i luften, sier Abedzadeh.

En britisk sikkerhetspolitisk ekspert sier til Nettavisen at iranerne går langt i å antyde at USA har skyld i at flyet styrtet. En annen teori som ble vurdert innledningsvis av ukrainske myndigheter, var at passasjerflyet ble truffet av en drone eller et annet flygende objekt.

- Amerikanerne har kategorisk benektet at dette har noe som helst å gjøre med dem, sier professor Anthony Glees ved Buckingham University til Nettavisen.

Flyet styrtet i bakken kort tid etter at det lettet fra den internasjonale flyplassen i Teheran onsdag, og bare noen timer etter det iranske rakettangrepet mot to flybaser i Irak som huser både amerikanske og internasjonale styrker.

- De fikk trolig panikk

Glees tror det mest sannsynlige er at iranerne har fått panikk, og trodd at passasjerflyet var en innkommende amerikansk drone eller amerikansk jagerfly.

- De hadde ikke noe motiv, men de kan ha fryktet et amerikansk droneangrep mot flyplassen i Teheran. Soleimani ble angrepet av en drone på Bagdad flyplass, sier Glees.

- Jo mer vi får vite, jo tydeligere blir det at dette var et angrep med to varmesøkende, kortdistanse-missiler utført av iranske styrker som fikk panikk i kjølvannet av det iranske rakettangrepet på amerikanske baser i Irak, og at de forvekslet det ukrainske passasjerflyet med en drone, eller kanskje til og med et amerikansk jagerfly som fløy lavt over Teherans flyplass, sier Glees.

- Etter min mening ser det ut til at regimet er i ferd med å miste kontroll, sier han.

Glees sier Iran på kort sikt står over for to valg.

- I løpet av den neste dagen eller neste timene, må de enten innrømme, noe som vil få store konsekvenser for regimet - mange iranske passasjerer ble også drept - eller prøve å hevde at amerikanske styrker står bak, sier han.

Professor Anthony Glees ved Buckingham University Foto: Buckingham University

- Inkompetente og latterlige

Det iranske presteregimet styrer landet med jernhånd, og har slått hardt og brutalt ned på ethvert forsøk på opprør fra befolkningen de siste årene. Hvis det viser seg at iranerne selv er ansvarlig for å ha drept 82 av sine egne borgere, som var om bord i flyet, vil dette være nok et hardt internt slag mot prestestyret.

- Hvis de innrømmer dette, vil myndighetene i Iran framstå som inkompetente og latterlige, at de ikke er i stand til å sørge for ordentlig sikkerhet for egen befolkning. Hvis de fortsetter å antyde at USA skjøt ned flyet, vil det også fremstå som helt latterlig fordi ingen vil tro på dem, og i så fall må de støtte opp denne påstanden med ytterligere angrep mot amerikanske interesser i Irak, som igjen vil føre til amerikanske angrep mot Iran, sier Glees.

- Enten eller er jeg redd for at dette vil være en vinn-vinn-situasjon for Trump, selv om det var en skjødesløs likvidering av Soleimani som påskyndte panikken blant Revolusjonsgarden og førte til denne tragedien. Ingen likvidering av Soleimani, ingen nedskyting av passasjerfly, sier han.

Infrarøde «spor» etter to raketter

Amerikanske medier har spekulert på at iranerne kan ha forvekslet passasjerflyet med et amerikansk jagerfly, ettersom Iranerne trolig var i høy beredskap for eventuell amerikansk gjengjeldelse etter rakettangrepet i Irak.

CBS har fått opplyst av en amerikansk etterretningskilde som hevder at satellitter oppdaget infrarøde «spor» etter to raketter og én eksplosjon. Newsweek har snakket med en Pentagon-kilde, samt en etterretningskilde, som mistenker at passasjerflyet ble truffet av en russiskprodusert Tor-missil, ifølge BBC.

Krasjåstedet er blitt jevnet

Iran nektet innledningsvis å overlevere flyets ferdsskriver og taleskriver, de såkalte svarte boksene, til den amerikanske flyprodusenten Boeing, noe som er standard prosedyre etter en ulykke. Årsaken som ble oppgitt, var det høye spenningsnivået mellom USA og Iran i kjølvannet av likvideringen av general Qasem Soleimani forrige fredag.

En iransk offisiell tjenestemann har imidlertid opplyst til Reuters at USA har formelt blitt invitert til å ta del i granskningen av ulykken. Dette bekrefter også USAs havarikommisjon (NTSB). Flyprodusenten Boeing skal bistå NTSB i arbeidet.

TV-bilder i Iran viser imidlertid at krasjåstedet er blitt jevnet med jorden med en bulldoser, melder BBC.

Innledende teorier

Oleksiy Danilov, som er sekretær ved det ukrainske nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, deltok i en åpen Facebook-diskusjon på torsdag hvor han spekulerte på fire mulige teorier. Den ene teorien var at flyet ble skutt ned av en Tor-missil.

De tre andre teoriene var at flyet kolliderte med en drone eller et annet flyvende objekt, en eksplosjon i motoren som følge av teknisk feil eller en eksplosjon om bord i flyet som følge av et terroranslag.

Glees utelukker ikke at flystyrten kan få enorme konsekvenser for det iranske prestestyret.

- De iranske ayatollaene vil gjøre alt i sin makt for å ivareta stram kontroll over egen befolkning. Men det kan like gjerne være at et frø med alvorlig, revolusjonerende opprør er blitt sådd, og at dette vil få enorme konsekvenser for deres fremtidige maktposisjon. De har opplevd et enormt slag, og det er usikkert hvordan de kan komme tilbake etter dette, sier han.