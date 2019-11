Iran raser mot Vesten etter bensinprotestene

Flere vestlige land støtter opprørerne i Iran. Det får iranske myndigheter til å se rødt.

De siste dagene har det iranske folk blokkert flere hovedveier, minst 100 banker og dusinvis av butikker og biler er satt i brann og flere offentlige bygninger skal ha blitt angrepet og utsatt for hærverk.

Det melder nyhetsbyråene AFP og Reuters.

Minst to personer, en politimann og en sivilist, skal også være drept, men en rekke iranske kilder sier at tallet er langt høyere, blant andre den iranske journalisten og aktivisten Masih Alinejad:

Bakgrunnen for protestene er at myndighetene plutselig besluttet en kraftig prisøkning på bensinen i landet.

Ifølge AFP ble det kunngjort at prisen vil bli hevet med 50 prosent for de første 60 liter med drivstoff hver eneste måned, og 200 prosent for all ekstra drivstoff etter dette.

200 arrestert og internettet kuttet

Myndighetene i den islamske republikken sier at de har arrestert mer enn 200 mennesker og begrenset internettilgangen til befolkningen.

Netblocks, et nettsted som overvåker nettrafikk, twitret mandag morgen: «40 timer etter at #Iran implementerte en nesten total avslutning av internett, er tilkoblingen til omverdenen på bare 5% av det vanlige nivået. Restriksjonene er en direkte trussel til sikkerheten og velferden til det iranske folk».

I helgen støttet USAs utenriksminister, Mike Pompeo, demonstrasjonene på Twitter: «Som jeg sa til det iranske folk for nesten halvannet år siden: USA er med dere».

USA og deres utenriksminister Mike Pompeo støtter de iranske opprørerne. Foto: Costas Baltas (NTB scanpix)

Senere gikk også pressesekretær for Det hvite hus, Stephanie Grisham, ut og sto bak opprørerne:

«USA støtter det iranske folket i deres fredelige protester mot regimet som i utgangspunktet skal lede dem».

Iranske myndigheter raser

Irans utenriksdepartement raser mot USA etter uttalelsene. I en uttalelse som kom sent søndag kveld meldte de iranske myndighetene at de reagerer på Pompeos uttrykk for støtte for opprørerne.

«Det verdige folket i Iran vet godt at slike hyklerske bemerkninger ikke bærer noen ærlig sympati», sa departementets talsmann Abbas Mousavi.

«Handlingene til en opprører- og sabotørgruppe støttet av slike som Pompeo har ingen overensstemmelse med oppførselen til det kloke, iranske folket».

Tysk støtte

Mandag ber Tyskland Iran om å respektere det regjeringen i Berlin mener er legitime protester mot en kraftig økning i bensinprisene og innlede samtaler med demonstrantene.

– Det er legitimt og det fortjener vår respekt når folk på modig vis lufter sine økonomiske og politiske klager, slik som i Iran nå, sier Ulrike Demmer, talskvinne for statsminister Angela Merkel.

VEIBLOKKERINGER: Iranere har blant annet blokkert flere hovedveier som en del av protestene de siste dagene. Foto: Nazanin Tabatabaee (WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Hun legger til at den iranske regjeringen bør reagere på protestene ved å innlede en dialog og sier at Tyskland følger utviklingen med bekymring.

Protestene har spredt seg til en rekke byer etter at myndighetene plutselig besluttet en kraftig prisøkning på bensin.

Landet er hardt rammet av de økonomiske sanksjonene som ble innført etter at Trump-administrasjonen trakk seg fra atomavtalen.

«Avgjørende» handling

Irans beryktede revolusjonsvakter advarer demonstranter om «avgjørende» handling hvis uro for bensinprisstigninger ikke opphører, ifølge iranske medier. Dette kan være et hint om at hardere sikkerhetstiltak er på trappene, melder Reuters.

Situasjonen skal ifølge AFP ha vært roligere mandag sammenlignet med tidligere dager.

President Hassan Rouhani har forsvaret prisstigningen med at utbyttet skal brukes til å betale velferd til 60 millioner iranere.

Rouhani kunngjorde samtidig at de første utbetalingene skulle skje til 20 millioner mennesker mandag kveld.