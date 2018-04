Iran: USA kommer til å angre dersom landet bryter atomavtalen

Irans president Hassan Rouhani truer USA med at landet kommer til å angre dersom det bryter atomavtalen.

– Vi skal ikke være de første som bryter avtalen, men de bør definitivt være klar over at de kommer til å angre dersom de bryter den, sa Rouhani under en konferanse om kjernefysisk teknologi i Teheran mandag.

– Vi er langt mer forberedt enn det de tror, og de kommer til å innse at hvis de bryter denne avtalen, vil de innen en uke, på mindre enn en uke, se resultatet, het det videre i Rouhanis trussel.

(©NTB)

Mest sett siste uken