Iran-USA-konflikten: - Ekspertene har tatt for mye tran

Det er to viktige spørsmål alle stiller etter Irans rakettangrep.

Natt til onsdag gjennomførte Iran et koordinert rakettangrep mot to baser til den amerikansk-ledede koalisjonen i Irak. Angrepet hadde et begrenset skadeomfang, og i skrivende stund er det ikke meldt om menneskelige tap.

Iran varslet om angrepet på forhånd.

Angrepet omtales av iranske myndigheter som en gjengjeldelse for det amerikanske attentatet på den iranske generalen Qasem Soleimai fredag forrige uke. Soleimani-attentatet var på sin side en amerikansk gjengjeldelse for at militante grupper, som angivelig handlet på ordre fra Soleimani, stormet den amerikanske ambassaden i Bagdad.

Iran har truet med kraftige hevnangrep for Soleimani-drapet, mens Trump har truet med å gjengjelde eventuelle hevnangrep med å ramme 52 mål i Iran.

Det er nå to viktige spørsmål som gjør seg gjeldende: Var onsdagens rakettangrep gjengjeldelse nok for Iran, og vil USA svare med å angripe Iran tilbake?

- Tatt for mye tran

Mange eksperter og kommentatorer har uttalt at Soleimani-drapet har utløst en overhengende fare for en storkonflikt mellom Iran og USA i regionen, men ikke alle er enig i den analysen.

- De fleste kommentatorene har tatt for mye tran når de har forestilt seg hva Iran vil gjøre i respons på attentatet mot Soleimani. Det er liten grunn til å vente noen dramatisk reaksjon fra iranerne fordi de faktisk har mye å tape, sier utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje, som har bakgrunn i krigsstudier, til Nettavisen.

- Iran har siden Irak-krigen vært de store vinnerne i Midtøsten. Deres innflytelse strekker seg over den sjiamuslimske halvmåne fra Libanon via Syria til Irak og inn i Jemen, sier han.

- De har et atomvåpenprogram som ble satt i bero, men som har kommet ganske langt. Og deres store rivaler i regionen - USA - har gjort det klart at de vil trekke seg ut av regionen. Så hvordan sjakkbrikkene er stilt opp, så står de ganske godt i det.

Toje sier det aldri var sannsynlig at Iran ville gjøre noe som kunne føre til en stor væpnet konflikt med USA, fordi USA ville da tatt ut hele atomvåpenprogrammet til iranerne i løpet av noen timer.

- Dette er et dyrt program, og vanskelig å få på plass igjen, sier han.

Atomavtalen fra 2015 mellom Iran og stormaktene (JCPOA) blir nærmest anset for å være død, etter at Iran uttalte søndag at de ikke lenger vil forholde seg til grensene for anrikning av uran. Dersom landet også trekker seg fra den internasjonale ikkespredningsavtalen NPT, anslår atomforskere at det vil ta ett års tid for Iran å utvikle sitt første kjernevåpen.

Forsker Asle Toje har bakgrunn i krigsstudier. Foto: (NTB scanpix)

Anslag mot sivile mål?

Toje tror heller ikke at Iran vil foreta noen hevnaksjon hvor de benytter allierte militante grupper til å utføre terroranslag mot sivile mål.

- Det vil være vanskelig for Russland og Kina, som er Irans største geopolitiske venner, å svelge noe sånt. Ingen av dem har sterk nok mage for terror. Og det å stenge Gulfen for skipsfart, vil ramme Kina mer enn USA, sier Toje.

Eksperter har tidligere uttalt at det kan tenkes at Iran vil besvare Soleimani-likvideringen med å bruke allierte militante grupper til å slå til mot amerikanere i regionen eller stenge Hormuzstredet.

- Så har vi fått et symbolsk angrep mot flybaser i Irak, hvor iranerne markerer at drapet på Soleimani ikke var greit. Om det vil komme mer, er vanskelig å si. Men det ser ut til at iranske myndigheter forsøker å selge inn dette til egen befolkning som noe mer enn det det faktisk var, sier han.

Iran kunngjorde kort tid etter angrepet at 80 amerikanere var drept, mens USA selv sier at det ikke er noen drepte amerikanske soldater.

- Trump ønsker ikke en full-skala krig

USA-ekspert Hilmar Mjelde tror president Donald Trump har ønske om å forhandle med Iran, og han forventer at det vil bli gjort forsøk på nedskalering og fremmet tilbud om forhandlinger.

- USA ønsker ikke full-skala krig med Iran, eller regimeskifte der, med det det ville medføre i nærmeste fremtid. Det har Trump-administrasjonen signalisert helt nylig, sier Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, til Nettavisen.

- Iran kunne valgt langt mer dramatiske mål mot USA. Det er et veldig viktig signal om Iran ikke heller ønsker noen full militær konfrontasjon med USA, sier han.

Det er uklart hva USAs president Donald Trump og Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei nå vil foreta seg. Foto: Koji Sasahara (AP)

USAs røde linje

Mjelde sier at Trumps mål med drapet på Soleimani var å håndheve sin «røde linje».

- De vil vise at USA likevel er villig til å bruke militærmakt om Iran går for langt, og at det vil være katastrofalt for Iran, og at forhandlinger dermed er eneste farbare vei, sier Mjelde.

- Det har jo vært en rekke mindre episoder mellom USA og Iran det siste året, der Trump valgte å holde tilbake. USAs oppfatning er at Iran har villet teste Trumps besluttsomhet, og at USA nå har gitt dem svaret, sier han.

Mjelde sikter blant annet til situasjonen i sommer da Trump angivelig valgte å avblåse et angrep mot Iran. Trump uttalte at han ombestemte seg i tolvte time fordi en general hadde opplyst om at angrepet ville ha medført tap av 150 sivile menneskeliv.

- Vi vet jo aldri helt med Trump, fordi Trump sier og gjør forskjellige ting. Han vil ha USAs styrker ut av Midtøsten, mens på den andre siden er han opptatt av å virke tøff og handlekraftig, sier Mjelde.

Hilmar Mjelde er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Gerhard Flaaten

- Underliggende budskap

Krigsretorikken mellom Iran og USA har nådd nye høyder etter drapet på Soleimani. Trump har blant annet truet med å angripe 52 mål i landet dersom Iran utfører noe hevnangrep. Enkelte av målene er iranske kulturskatter, noe Trump har fått massiv kritikk for, både på hjemmebane og internasjonalt.

Toje utelukker ikke at Trump har et underliggende budskap i trusselen mot Iran.

- Jeg har fulgt det iranske atomprogrammet i ganske lang tid. Israelske kilder hevder at viktige atominstallasjoner er lagt nær kulturskatter, og disse er nærmest tenkt som et skjold. Det Trump da sier ved å true med å bombe kulturskatter, er å signalisere at hvis iranerne har lyst til å gå noen runder med USA, så vil USA ta fra dem hele atomprogrammet. Dette er ulike nivåer av kommunikasjon, sier Toje.

- De kommuniserer ut mot massene, og bruker veldig vulgært språk. Iran truer med «død over USA», mens USA truer med å bombe disse kulturskattene. Men bak ordene ligger dypere realiteter som begge parter forstår og fortolker i lys av, sier han.

- Iran er ingen bananrepublikk

Toje sier videre at han har stor respekt for iransk diplomati, og understreker at landet ikke er noen bananrepublikk.

- Det viser de gjennom kravet som de fremmer. De følger opp angrepet med krav om at USA skal trekke seg ut av Midtøsten, men ikke Irak. De ønsker ikke å sette USA i en situasjon hvor amerikanerne blir nødt til å bli værende i Irak for ikke å tape ansikt. Men en tilbaketrekning fra Irak vil likevel være en slags seier for Iran fordi det gir dem mer innflytelse i regionen, sier Toje.

Toje tror heller ikke at Trump har noe vilje til å starte en ny krig i den konfliktfylte regionen.

- Trump har ikke signalisert noen vilje til å gå inn noen ny krig i Midtøsten. Jeg tror ikke det står høyt på ønskelisten hans. Men både Iran og USA kan nyte godt av å nøre opp i politisk fiendskap, for å skape følelsen av fare for trusler som kan føre til at folk slutter opp om styresmaktene man har. I USA pågår det en riksrett, mens i Iran er det stor motstand til regimet.

- Jeg er fristet til å bruke Geir Lundestads utmerkede begrep: «Just another major crisis?» (boktittel red.anm.). Den store faren for konflikt ligger mer mellom Iran og Saudi-Arabia. De er mer jevnbyrdige parter, og begge parter kan overbevise seg selv om at de kan vinne en krig. Det er sjeldent at man går inn i en krig som man vet man vil tape, sier han.

- Ordkrigen vil fortsette, men det er også en gevinst å hente på å være moderate og ikke å eskalere situasjonen. Det beste for Iran vil kanskje være å gjøre det mulig for USA å trekke seg ut av Irak uten at det fremstår som noe nederlag for USA, sier Toje.

- Trump er ingen stor strateg

Trump har regelmessig demonstrert at han ofte handler impulsivt, noe de mange Twitter-meldingene tilsier. Kritiske røster hevder at presidenten sjelden tar til seg råd fra ekspertisen, og at han framstår som uberegnelig. Toje mener imidlertid at det er én amerikansk journalist som Trump lytter til.

- Jeg er av den oppfatning av at Trump ikke er noen stor strateg, og han lytter heller ikke til kreftene som mener seg å ha slik kompetanse. Men han har en underlig symbiose med Tucker Carlson på Fox News. Carlson gikk ekstremt hardt ut mot attentatet mot Soleimani, og han er veldig motstander av disse endeløse krigene og vil ha styrkene hjem. Han har pushet denne historien om at hvis irakerne ber USA om å dra hjem, så må USA benytte den anledningen. Og det irakiske parlamentet har nå bedt USA om å dra ut av Irak, sier Toje.