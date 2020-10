Irans advarsel: Fornærmelser av Muhammed kan føre til vold og blodbad

Irans president advarte onsdag mot at fornærmelser av profeten Muhammed kan bli møtt med vold og blodbad.

Advarselen kom etter at karikaturstriden igjen har blusset opp.

Hassan Rouhani tok opp Frankrikes forsvar av retten til å trykke karikaturer av Muhammed i en TV-sendt tale, melder NTB.

Franske myndigheter forsvarer denne retten etter at en historielærer som hadde vist karikaturene, fikk hodet skåret av i Paris tidligere i høst.

Torsdag skjedde et knivangrep i eller ved Notre-Dame-kirken i Nice, som etterforskes som terrorangrep.

SISTE: - Følg Nettavisens dekning av knivangrepet ved kirke i Nice

- Å fornærme profeten er ikke en prestasjon, det er umoralsk. Det er å oppmuntre til vold. Det kommer som en overraskelse at dette kommer fra dem som hevder de står opp for kultur og demokrati. At de på en måte, selv utilsiktet, oppmuntrer til vold og blodbad, uttalte Rouhani onsdag.

Frankrikes president Emmanuel Macron har i strenge ordelag forsvart sekulære verdier og retten til å kritisere religion gjennom karikaturtegninger etter lærerdrapet. Det har ført til sterke reaksjoner fra flere muslimske land.

Rouhani sier vesten må forstå at «å fornærme profeten er å fornærme alle muslimer».

Les også: Macron til Nice etter knivangrepet