Irans øverste leder fremmer absurde teorier om at USA står bak koronaviruset

Mens iranere dør av korona, og helsepersonell er under sterkt press, nekter myndighetene i Iran å akseptere medisinsk hjelp fra vesten.

Iranske helsemyndigheter erklærte i går at dødstallene fra koronaviruset i landet har nådd 2077.

Kun i løpet av de siste 24 timer er 143 mennesker døde. Iran har nå 27.017 infiserte, og befinner seg blant landene med høyest antall infiserte og døde etter land som Italia, Spania og Kina.

Men ifølge uavhengige medier sies tallene å være mye høyere enn det helsemyndighetene i landet rapporterer. Sykehusene er overfylte - og medisinsk personell er under sterkt press.

Kollapser på fortau og metroen

Ifølge mobilvideoer sendt fra landet kollapser folk på fortauene og metroen. Myndighetene slår hardt ned på dem som rapporterer om disse forholdene.

4. mars delte en mann en mobilvideo fra et likhus i byen Qom som viste stabler av lik. Han ble etterpå arrestert av myndighetene. Nylig avslørte en artikkel i The Washington Post at satellittbilder viser massegraver i byen Qom. Denne uka innrømmet helsemyndighetene i Iran at det hvert 10. minutt dør 12 Iranere av Covid-19.

Nekter «lock down» og medisinsk hjelp

Allikevel har myndighetene lenge nektet å stenge ned de mest infiserte byene som Qom og Gilan-provinsen. Begge disse stedene har huset hundrevis av kinesiske teologistudenter som studerer sjia-islam, samt har vært episentre for transport og handel mellom Iran og Kina lenge etter utbruddet i Wuhan i Kina.

En soldat fra Revolusjonsgarden, iført munnbind, desinfiserer en bil i Teheran onsdag denne uken. Foto: Ebrahim Noroozi (AP/NTB scanpix)

USA har tilbudt Iran medisinsk hjelp i kampen mot koronaviruset. I sin tale i anledning det persiske nyttåret på søndag nektet den øverste lederen, Ali Khamanei, å motta hjelp fra USA som har sanksjonert landet. Han sjokkerte verden med sine uttalelser:

«Noen beskylder USA for å ha laget viruset. Jeg vet ikke hvor reell denne beskyldningen er, men om det er riktig, hvem ved sine fulle fem skal stole på deg (USA) for å få medisin (hjelp)? Det er mulig at medisinen som du gir er en måte å spre viruset på».

«Viruset er spesielt laget for Iran, basert på genetisk data av iranere, som de har fått gjennom forskjellige måter».

«Dere skal sende folk hit som leger og helsepersonell, men kanskje de vil komme for personlig å se effekten av giften dere har produsert».

Demoner og onde ånder

Hans taler ble omtalt av en rekke internasjonale medier som konspirasjonsteorier. Den mest absurde delen kom etter hvert, da lederen snakket om demoner:

«Fienden består av både mennesker og Djinner. De samarbeider noen ganger med hverandre».

Djinner er onde ånder eller demoner som er nevnt i Koranen.

Leger kastet på dør

De siste døgnene har et fransk legeteam fra Leger Uten Grenser blitt utvist av ultrakonservative og den iranske revolusjonsgarden.

Legeteamet hadde tidligere fått tillatelse til å være der, og hadde satt opp et feltsykehus nær storbyen Isfehan. Mange spekulerer på om denne handlingen er en konsekvens av Khamaneis tale, og at Leger Uten Grenser også mistenkes for å være en del av USAs plott.

Fra Mellat-parken i Teheran i forbindelse med iransk nyttår. En mann iført munnbind passerer blomstrende tær. Foto: Ali Khara (Wana News Agency/Reuters/NTB scanpix)

Hardlinere har også bagatellisert verdien av legeteamets hjelp bestående av medisinsk utstyr. Utstyret sies å være verdt én million dollar.

Offisielle myndigheter fra revolusjonsgarden hevder at Iran har opprettet en «biologisk forsvars»-garde som skal forsvare iranere mot «biologisk krig». I går marsjerte disse militære enhetene i gatene.

Religion, revolusjonære mål og paranoia

I en tid hvor Iran er under tøffe amerikanske sanksjoner, er det klart at gode relasjoner til Kina, samt religiøse og revolusjonære mål og paranoia har vært prioritert høyere enn å beskytte og redde iraneres liv.

Landet og befolkningen lider under regimets vanstyre, selv om amerikanske myndigheter mener at mat og legemiddel ikke omfattes av de amerikanske sanksjonene.

