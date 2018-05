Irans utenriksminister i Kina for å redde atomavtalen

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif ankom søndag Beijing, første stans på rundreisen der han skal forsøke å sikre at atomavtalen består uten USA.

Zarif skal senere fly videre til Moskva og Brussel for å ha samtaler om avtalens framtid etter at president Donald Trump varslet at USA trekker seg.

– Vi skal diskutere beslutningen som Iran skal ta, sa Zarif rett etter at han ankom Kina.

– Som republikkens president har sagt, vi er åpne for alle alternativer. Hvis atomavtalen skal bestå, må den sikre interessene til den iranske befolkningen, sa han videre ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA.

Kina var en av de seks stormaktene som signerte den historiske avtalen i 2015. De andre var Russland, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i tillegg til USA. Også EU sluttet seg til avtalen.

Zarif, som skal ha samtaler med Kinas utenriksminister Wang Yi, framholder at forholdet mellom Kina og Iran er godt, noe det har vært både før og etter atomavtalen.

– Kina er vår aller største økonomiske samarbeidspartner, Vi er sikker på at Kina står ved vår side i dag, sier Zarif.

Før avreise publiserte utenriksministeren en uttalelse der han kritiserer Trumps administrasjon for å være "ekstremistisk". Han skriver også at USA har forlatt en avtale "som ble hyllet som en seier for verdenssamfunnets diplomati", og han gjentok at Iran forbereder seg på å gjenoppta anrikingen av uran uten begrensninger såfremt Europa ikke gir solide garantier om å beholde handelsforbindelsene med Iran til tross for at USA igjen innfører økonomiske sanksjoner mot Iran.

