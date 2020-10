Irritert Trump i natt: - Ja, jeg fordømmer dem!

President Donald Trump ble tydelig irritert da han ble spurt om han tar avstand fra hvite ekstremister.

NEW YORK (Nettavisen): Både president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden deltok i hver sin individuelle folkemøte natt til fredag. De to hadde fått satt opp hvert sitt folkemøte, etter at den opprinnelige TV-duellen dem imellom ble avlyst.

Trump ble intervjuet av programleder Savannah Guthri, og ble tydelig irritert da hun spurte om han ville ta avstand fra hvite høyreekstreme.

- Jeg fordømmer hvit overherredømme. Jeg fordømmer Antifa og jeg fordømmer disse menneskene på venstresiden som brenner ned byene våre som drives av Demokrater, sier president Donald Trump. Foto: REUTERS/Carlos Barria

- Jeg fordømmer hvit overmakt. Jeg har fordømte hvit overmakt i årevis, men du begynner alltid med det spørsmålet, du spurte ikke Joe Biden om han fordømmer Antifa eller ikke, uttalte Trump. Som fortsatte:

- Jeg fordømmer hvit overmakt. Jeg fordømmer Antifa og jeg fordømmer disse menneskene på venstresiden som brenner ned byene våre som drives av Demokrater, sa Trump.

Presidenten ville imidlertid ikke fordømme QAnon-konspirasjonsteorien, som hevder at Demokratene og regjeringen er satanistiske pedofile som Trump arbeider for å bekjempe.

Trump hevdet feilaktig at han ikke visste noe om bevegelsen, selv om han flere ganger tidligere har blitt spurt om den. Trump har også sagt at han setter pris på bevegelsen, fordi de er hans tilhengere.

Biden retter krass kritikk mot Trump

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden anklaget i sitt folkemøte president Donald Trump for manglende lederskap og svikt i håndteringen av koronapandemien.

Biden sier at det er «en presidents ansvar å lede», og at Trump «ikke gjorde det» etter at pandemien brøt ut og rammet USA.

Videre anklager Biden Trump for å ha viet for mye oppmerksomhet til aksjemarkedet, mens han underspilte hvordan viruset sprer seg og dermed truet både helsa og lommeboka til amerikanere.

Bidens kritikk kom under et folkemøte i Philadelphia, samtidig som Trump hadde et lignende folkemøte i Miami.