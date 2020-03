IS advarer mot unødvendige reiser til Europa

I sitt siste reiseråd advarer terrorgruppen IS mot reiser til Europa på grunn av faren for å smittes av koronaviruset.

Gruppa, som tidligere oppfordret sine tilhengere til å angripe europeiske byer, råder nå sine medlemmer til å «holde seg borte fra epidemi-landet» for ikke å bli smittet, skriver The Times.

I sitt siste «sharia-direktiv» blir gruppas tilhengere bedt om å dekke munnen når de gjesper eller nyser, og å vaske hendene ofte.

The Times skriver at gruppas tilhengere fra før har lang erfaring med å dekke til ansiktet, selv om det da var for å skjule sin identitet når de halshogde gisler for åpent kamera.

