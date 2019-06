IS bygger nytt kalifat i Afghanistan

Den islamske staten har mistet sitt kalifat i Syria og Irak men er i ferd med å bygge et nytt nordøst i Afghanistan.

I uveisomme fjellområder langs grensa mot Pakistan verver IS nå rekrutter og planlegger angrep mot vestlige mål, ifølge amerikanske og afghanske sikkerhetskilder og eksperter.

Den ytterliggående islamistgruppa har lenge hatt et nærvær i Nangarhar-provinsen i Afghanistan, der hulekomplekset Tora Bora lenge var skjulested for Osama bin-Laden og hans al-Qaida-krigere.

Nå har IS også fått et fotfeste i de tre provinsene Kunar, Nuristan og Laghman lenger nord, i et område som afghanske regjeringsstyrker og deres allierte fra USA og NATO aldri har greid å ta kontroll over.

Farligere enn Taliban

18 år etter at vestlige land hjalp en allianse av krigsherrer til makten Kabul, blir IS i dag sett på som en enda større fare enn Taliban.

Sikkerhetseksperter ser nå på Taliban som en mulig partner i kampen mot IS, ettersom de to gruppene er dypt splittet i synet på ideologi og taktikk og kjemper om de samme rekruttene og områdene.

– Håpet er at en forhandlingsløsning vil bringe Taliban inn i regjeringen og dermed også inn i kampen mot IS. De kjenner fjellene, de kjenner terrenget, dette er deres territorium, sier en amerikansk etterretningsoffiser i Kabul.

Radikale elementer i Taliban misliker imidlertid forhandlingene som de siste månedene har pågått med USA og kan komme til å melde overgang til IS dersom de ender med en våpenhvileavtale.

Spørsmål om tid

Mens Taliban kjemper for en plass i regjeringen i Kabul, kjemper IS for et globalt kalifat.

Talibans angrep rettes derfor først og fremst mot afghanske og utenlandske sikkerhetsstyrker i landet, mens IS sprer terror ved å angripe sivile, først og fremst fra den sjiamuslimske minoriteten som de ser på som frafalne.

Etterretningskilder frykter at terrorangrepene i Afghanistan har vært benyttet som trening foran enda større angrep som planlegges i Vesten.

– Det er dette som er målet deres. Det er kun et spørsmål om tid. Det er svært skremmende, sier en etterretningsoffiser.

Tusenvis av krigere

Bruce Hoffman, som leder Center for Security Studies ved Georgetown-universitetet i USA, er også bekymret over utviklingen.

– IS har investert usedvanlig mye i Afghanistan, sier han, og viser blant annet til store våpenlagre som IS skal ha bygd opp i områdene de har døpt Khorasan-provinsen.

Mange av IS-rekruttene er misfornøyde avhoppere fra Taliban i Pakistan og Afghanistan, tiltrukket av den mer ekstreme ideologien IS står for.

Fra å ha bestått av bare noen få krigere i 2014, teller IS i Afghanistan i dag tusenvis av krigere. Mange av dem kommer fra Usbekistans islamistiske bevegelse (IMU), andre har strømmet til fra arabiske land, Tsjetsjenia, India, Bangladesh og Kina.

– Da de først kom, var de kanskje 150. I dag er det tusener på tusener av dem, sier Ajmal Omar, som sitter i provinsrådet i Nangarhar.

