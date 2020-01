IS-kvinnen slår tilbake mot påstander fra Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet

Mener hun ikke har brukt sin syke sønn for selv å komme tilbake til Norge.

OSLO (Nettavisen): Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug slo for få dager siden fast at den terrorsiktede IS-kvinnen hadde brukt sin syke sønn som pressmiddel for selv å komme tilbake til Norge.

Hun fikk også støtte av innvandringspolitisk talsmann i partiet, Jon Helgheim. IS-kvinnen slår nå tilbake mot Listhaug gjennom sin forsvarer, Nils Christian Nordhus.

- Min klient registrerer påstanden, og mener de ikke er riktige. Hun har vært med på å spille en avgjørende rolle for at disse barna faktisk har kommet i trygghet og sikkerhet. Uten hennes innsats hadde de ikke gjort det, sier han til Nettavisen.

- Det andre er at det av hensyn til barna er best at de og deres mor befinner seg i samme land. Altså i Norge.

IS-siktet nekter straffskyld. Bildet er fra da hun var i Al Hol-leiren i kurdiskkontrollert område i Syria. Foto: NRK

- Stor risiko

Under søndagens pressekonferanse i advokatens kontorlokaler fortalte Nordhus også om at det var farlig for barnet å reise til Norge med det planlagte evakueringsopplegget, uten at mor var med sin syke sønn.

- Hvorfor lot hun ikke barna dra alene?

- Hun la avgjørende vekt på hensynet til barna. De føler selvfølgelig en knytning til mor. Det ene barnet var alvorlig syk på tidspunktet. En adskillelse mellom mor og barn ville kunne utsette barna for fare under reisen, men også ytterligere skade her i Norge. Så hun har manøvrert kun av hensyn til barna, sier Nordhus.

- Gutten hadde et alvorlig sykdomsbilde som var overdokumentert, og det er hun som kjenner gutten sin best av alle. I tillegg mener hun at det å miste sin mor ikke er noe som er god ivaretakelse av egne barn. Det tror jeg mange kan være enig i.

Nordhus forteller også om krevende og elendige forhold i Al Hol-leiren i Syria, hvor IS-kvinnen oppholdt seg i lang tid.

- Det å la seg evakuere fra leiren er forbundet med stor risiko. Det er et ekstremt miljø, og det å ønske seg hjem kan bli møtt med represalier fra andre kvinner i leiren. Vi vet at det har skjedd drap, teltbranner og andre former for opptøyer har rammet internerte kvinner og barn. Det var i denne situasjonen hun valgte å syne kortene, og aktivt valgte å samarbeide, selv om det kunne innebære en risiko, sier Nordhus.

Ifølge tall fra kurdisk Røde Halvmåne, døde 371 barn i Al Hol-leiren i fjor.

Advokat Nils Christian Nordhus representerer IS-kvinnen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Pågrepet på Gardermoen

Det var natt til lørdag den 29 år gamle IS-kvinnen returnerte til Norge fra Syria etter bistand fra norske myndigheter. Hun har vært i det krigsherjede landet siden 2013. Hun ankom Gardermoen med sine to barn, en fem år gammel sønn som er antatt å være alvorlig syk, og hennes tre år gamle datter.

Straks hun landet på Gardermoen ble hun pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Både hun og barna ble videre håndtert av helsepersonell, men kvinnen er bevoktet av politiet.

Saken har skapt full krangel i regjeringen, og Frp har truet med å gå ut av samarbeidet.

Listhaug har ikke vært tilgjengelig for kommentar til Nettavisen søndag kveld, grunnet splittelsen i regjeringen som denne saken har skapt. Frp-ledelsen sitter søndag kveld i krisemøte.

Bilder av barna til IS-kvinnen fra Al Hol-leiren. Foto: Privat

Innvandringspolitisk talsmann Helgheim opprettholder at han ikke har noen sympati med den terrorsiktede kvinnen.

- Vi ser ikke annerledes på situasjonen i det hele tatt. Ut ifra pressekonferansen forsvareren holdt kom det frem svært dårlige argumenter for at mor skulle bli med til Norge. Det var ingen som helst logikk i at siden sønnen var syk så skulle hun sitte der og nekte å ta imot hjelp der de var. Det er på det rene at hun har nektet å ta imot hjelp, sier Helgheim til Nettavisen.

- Dette er en kynisk mor som har satt sine egne behov foran barnets beste. Sønnen kunne fått hjelp ved å komme til Norge tidligere. Jeg har ingen forståelse for den damen eller hennes situasjon i det hele tatt. Hun er en kynisk og radikalisert ekstremist som helt frivillig har reist til Syria for å tilslutte seg en grusom terrororganisasjon. Hun er selv ansvarlig for den situasjonen hun har skapt.

- Fullt ut hennes eget ansvar

Nordhus mener det ikke er helt riktig at kvinnen har nektet å motta helsehjelp.

- Det var vel dokumentert at man i leiren ikke kunne tilby gutten behandling, sa han under pressekonferansen.

- Forutsatt at det var riktig at han hadde den diagnosen, så kunne han ikke få en adekvat behandling i den regionen det her er snakk om. Vi er utrolig glad for at regjeringen valgte å evakuere ham.

Under pressekonferansen sa Nordhus følgende om uttalelser fra andre om hans klient i media:

– Jeg blir forundret når jeg leser en del medieoppslag som gir karakteristikker av min klient som jeg savner grunnlag for når jeg leser PSTs siktelse av henne.

Frps Jon Helgheim (arkivfoto). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Men Helgheim stopper ikke.

- Kan du forstå hvorfor hun har handlet som hun har gjort?

- Jeg skal ikke prøve å forstå hennes situasjon. Hun burde hatt fokus på å hjelpe barna først og fremst. Men hun har kynisk brukt dem for selv å komme tilbake til Norge. Det er fullt ut hennes eget ansvar. Hun har støttet en terrororganisasjon som har halshugget, brent, og druknet mennesker, i tillegg har de voldtatt og plyndret, sier Helgheim tydelig.

Kvinnen er siktet for brudd etter straffelovens paragraf 136 a, som omhandler deltakelse i en terrororganisasjon i perioden 2013 - 2019. Øvre strafferamme er seks års fengsel.

Hun nekter straffskyld etter siktelsen. Kvinnen forlot Norge i årsskiftet 2012-2013 for å være sammen med sin nå avdøde mann. Det ble straffbart i Norge å delta i terrororganisasjon i juni 2013.

- På det tidspunktet min klient dro til Syria var det ikke straffbart å delta i en terrororganisasjon. Det blir et sentralt spørsmål i etterforskningen om hun etter juni 2013 har vært i en tvangssituasjon, det vil si om hun har befunnet seg i en situasjon der hun ikke har hatt andre handlingsalternativer enn å bli værende i Syria. Det er under slike betingelser, basert på det hun har forklart, og etter råd fra meg, at hun har svart nei på skyldspørsmålet, sier Nordhus.

IS-kvinner står i kø i al-Hol-leiren i Syria, der den norske-pakistanske IS-kvinnen oppholdt seg i en lang periode (arkivfoto). Foto: Illustrasjonsfoto (NTB scanpix)

Fikk barn med norsk fremmedkriger

I fjor høst ble Nettavisen kjent med at kvinnen er siktet for å ha deltatt i de to terrororganisasjonene Jabhat al-Nusra og Islamsk Stat (IS).

Nettavisen får også opplyst at hun er siktet for å ha giftet seg med en person som har sluttet seg til organisasjonen. Mannen hun giftet seg med, og som er far til den fem år gamle sønnen, er avdøde Bastian Vasquez som er fra Skien i Telemark.

Han skal trolig ha dødd i 2015.

Kvinnen er også siktet for å ha etablert seg i et område kontrollert av en terrororganisasjon sammen med personer som var underlagt kommando av organisasjonen. I dette tilfellet skal det være ektemannen det dreier seg om.

Kvinnen hevder at hun i over fem år ikke gjorde annet enn å lage mat, vaske klær og rydde huset. Å etterprøve denne påstanden er vanskelig. Nordhus sier til Nettavisen at hun i flere år har forsøkt å flykte fra Al Hol-leiren, blant annet med bistand fra advokat Bjørn Nærum i Skien.

Nordhus sier også at forsøkene kan dokumenteres.

Nettavisen kjenner til to dokumenter som viser aktive forsøk på å komme seg fra Syria.

Mandag skal kvinnen etter planen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Hun har samtykket til å la seg fengsle i fire uker.