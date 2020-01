IS-saken: Seks av ti Høyre-velgere er uenige med Erna

Ifølge en rykende fersk måling fra TV2 sier seks av ti Høyre-velgere at de er uenige i beslutningen å hente hjem den terrorsiktede IS-kvinnen.

Nettavisen omtalte i forkant av Frp-exiten fra regjering at det var sterke reaksjoner internt i Høyre på regjeringens beslutning om å hente hjem den terrorsiktede IS-kvinnen og hennes to barn.

På interne partigrupper på Facebook var det sterke reaksjoner fra tillits- og folkevalgte over hele landet. Men de fleste uttrykte seg positivt, sterkt dominert av rådgivere i partiet og stortingsrepresentanter for partiet.

Nå har TV2 gjort en stor måling som viser at hele seks av ti Høyre-velgere er imot beslutningen til regjeringen.

Totalt i befolkningen er det 53 prosent som mener regjeringens beslutning var rett, mens 47 prosent mener det var galt.

Blant Frps velgere var det hele 93,2 prosent som oppgir at beslutningen var gal.

Nestleder i Høyre, Bent Høie sier til TV2 på vegne av partileder Erna Solberg:

– Ingen i Høyre ville ha IS-kvinnen tilbake til Norge. Men etter å ha undersøkt en rekke muligheter for å kun hente barnet, og konkludert med at det ikke var mulig, ble vårt dilemma følgende: Hente hjem sykt barn med mor eller risikere at en norsk, syk gutt kunne dø på vår vakt, sier Høie til TV2.

Partileder Siv Jensen (Frp) sier til mediehuset at hun mener mange sitter igjen med store spørsmål omkring denne saken.

– Det er mange som har lurt på begrunnelsen for dette og sykdomsbilde. Så er det informasjon regjeringen ikke vil dele og det forstår jeg. Samtidig er det mange som stiller mange spørsmål, sier Jensen.

