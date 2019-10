IS-talsmann drept nord i Syria, ifølge SDF

IS-talsmann Abu Hassan al-Muhajir er drept i et nytt angrep i Syria, opplyser en kilde i SDF. Muhajir beskrives som avdøde Abu Bakr al-Baghdadis høyre hånd.

AFP får bekreftet opplysningene fra en høytstående kilde i den kurdiskledede militsen Syrian Democratic Forces (SDF).

Opplysningene kommer etter at SDF-leder Mazloum Abdi uttalte at Muhajir er målet for en aksjon der SDF og amerikanske styrker samarbeider nær den syriske byen Jarablus.

Det samme bekrefter Rami Abdulrahman, sjef for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge SOHR ble fem IS-krigere drept i aksjonen da de forsøkte å flykte.

