Isabela (25) er «vaksinejeger»: Slik lurte hun seg inn i køen og fikk vaksinen

Vaksinejegerne utnytter systemet og kommer seg foran i køen.

NEW YORK (Nettavisen): - Vi gjorde det! Vi gikk på vaksine-søppeljakt, skriver Isabela Medina på TikTok.

Hun er bare 25 år gammel og har greid å skaffe seg den livreddende sprøyten på finurlig vis.

Les også: Denne vaksineturismen får folk til å rase

Om hun hadde ventet, slik alle andre på hennes alder må, så hadde hun trolig ikke fått vaksinen før i sommer. Men ved å kaste seg inn i vaksine-jakten som nå pågår i USA, og bli en «vaksinejeger», fikk hun nylig tilgang til stikket i armen.

Statene velger selv prioriteringen

I USA har det amerikanske folkehelseinstituttet CDC gitt ut retningslinjer over hvem de mener skal vaksineres først. Likevel er det opp til alle statene å lage sine egne regler for hvem som skal få vaksine først. Det har ført til at det nå pågår en vaksineturisme over grensene i USA for å skaffe seg vaksinen først.

Les også: - Gi meg vaksinen, for faen!

Det har også ført til at det er opprettet egne Facebook-grupper der folk kommer med tips til hvor og hvordan en kan komme seg inn i vaksinekø i de forskjellige statene.

Les mer Hillary Clinton kommer med sjokkerende Trump-påstand

Møter ikke til vaksine-avtalen

Etter at arbeidsmarkedet i filmindustrien tørket ut på vestkysten på grunn av pandemien, bestemte Isabela Medinas seg for å fly over til østkysten og hjem til sine foreldre. For å kunne være trygg på at hun returnerte til filmindustrien så godt rustet som overhodet mulig, bestemte hun seg for å gå på «vaccine dumpster diving», skriver CNN.

Les mer «Trump-spøkelse»: - Hun er en avskyelig og veldig farlig galning som bør utvises

25-åringen så seg ut et apotek inne i en matbutikk der de tilbød vaksine til folk som hadde avtaler, og stilte seg i køen en ettermiddag.

Etter en stund, hopet det seg opp med folk bak henne i køen, og da alle som hadde møtt opp til avtale om vaksinering hadde fått sitt stikk, var det fortsatt åtte vaksiner igjen. Dermed endte Isabela og hennes kamerat opp med en sprøyte hver.

Les også: Sykepleier kommer med sjokkerende opplysninger om koronapasientenes siste tanker og ord før de dør

Se video av hennes vaksinejakt på TikTok her:

- Jeg har ikke noe dårlig samvittighet for dette

Dette er på ingen måte unikt i USA. Isabela er en del av en stadig voksende gruppe som blir kalt «vaksinejegere» - som oppsøker apotek i jakt på sprøytene til personer som ikke dukker opp til sine vaksineavtaler.

Les også: Nye mutasjoner kan være immune mot vaksine - mulig løsning er fullstendig revolusjonerende

- Jeg har ikke noe dårlig samvittighet for dette - og det er bedre enn at det går til spille, sier hun til CNN.

Les mer Vaksinert sykepleier sjokkert over kollegaer: - Det er jo helt vanvittig

Vaksinejegerne blir likevel kritisert for å ha sneket i køen, mens jegerne på sin side hevder at dette er mer etisk riktig enn at vaksinene utgår på dato eller må kastes.

- Dette kan være en god fremgangsmåte for folk som ikke har klart å komme seg rundt det logistiske marerittet det er med å registrere seg, for bare å møte opp og få det, sier Medina.

Les mer CNN: - Det som har kommet fram de siste ukene vil overraske mange om forholdet mellom Donald og Melania Trump

Vaksinejeger-grupper popper opp på Facebook

Det er mye nød og fattigdom i USA, og spesielt mye akkurat nå på grunn av pandemien. Kampen om å få vaksinene avgjøres også derfor av hvorvidt man har familie som kan hjelpe til, eller noe så hverdagslig som internett-tilgang. Mange som har krav på vaksinen har mulighet til å logge seg på over nettet for å gjøre en vaksine-avtale, men har rett og slett ikke tilgang til internett.

Det er også opprettet flere Facebook-grupper for disse vaksine-jegere rundt om i USA.

En av dem er Brad Johnson, en medisinstudent fra Tulane University. Han har opprettet en gruppe for vaksinejegere i New Orleans som heter «NOLA Vaccine Hunters» der man deler tips og kommer med råd om hvor man kan møte opp for å skaffe seg vaksinen.

Nettavisen har gjennomgått deler av gruppen, og her deles også råd og lenker om svært mange andre byer i USA der det nå er opprettet grupper for vaksinejegere.

Les mer Pornostjerne: - Han fantaserte om å brenne meg levende

Vaksinerer rundt 1,3 millioner daglig i USA

I starten gikk vaksinasjonen i USA svært tregt. Trump-administrasjonen lovet at rundt 20 millioner amerikanere skulle bli vaksinert før utgangen av 2020, men da 2021 startet, var bare et sted mellom tre og fire millioner amerikanere vaksinert.

Nå har det derimot kommet opp i tempo, og daglig vaksineres nå rundt 1,3 millioner amerikanere. Det betyr at 75 prosent av befolkningen vil være vaksinert innen sommeren, skriver CNN.

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble