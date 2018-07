Isbjørnangrep på Svalbard: Person skadet

Turistfølget gikk i land på Sjuøyane, nord for Spitsbergen. Der ble en person angrepet av isbjørn.

Saken oppdateres

(Nordlys): En person er skadet av isbjørn på Sjuøyane, den nordligste øygruppen på Svalbard. Hendelsen skjedde i forbindelse med at turister gikk i land på en av øyene fra et cruisefartøy, melder Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge lørdag formiddag.

- Tilstanden til den skadde skal være stabil, skriver HRS på Twitter.

Skutt og drept

Nordlys har vært i kontakt med Sysselmannen på Svalbard, som foreløpig henviser til HRS for kommentar til hendelsen. Rune Danielsen, redningsleder ved HRS, forteller at de fikk melding fra det aktuelle cruiseskipet klokken 09.19 lørdag morgen.

- En gruppe hadde gått på land på en av Sjuøyane. Der har en person i følget blitt angrepet av isbjørn. Bjørnen ble skutt og drept, og pasienten fraktet tilbake til fartøyet der vedkommende får behandling. Tilstanden beskrives som stabil, sier Danielsen til Nordlys.

- Vi vet ikke om det er turistene eller crew-medlemmer som er blitt angrepet, sier Danielsen til Nettavisen.

Personen som ble angrepet av en isbjørn gikk i land fra det tyske cruiseskipet MS Bremen.

Etterforskes

Redningshelikopter er sendt fra Longyearbyen for å hente personen som ble skadet. Det er ventet at det vil være på plass i 11.30-tiden. Personell fra sysselmannen er også med helikopteret for å etterforske hendelsen.

- Foreløpig vet vi ikke mer om hendelsesforløpet, sier Danielsen.

Til Nettavisen forteller Danielsen at det vil ta rundt tre kvarter for helikopteret å komme seg ut til skadestedet.

Verdens isbjørnbestand er anslått til å være på mellom 20.000 og 25.000 dyr, men det er sjeldent at de angriper mennesker. I 2011 ble 17 år gamle Horatio Chapple fra Storbritannia drept og fire personer alvorlig skadet da en isbjørn angrep dem ved Von Postbreen, rundt 40 kilometer fra Longyearbyen.

I 2015 slapp tsjekkiske Jakúb Moravec unna med skrekken da han og turfølget ble angrepet av en bjørn ved Fredheim. Moravec ble dratt ut av teltet av isbjørnen, men kun fra det hele med kun lettere skader.

