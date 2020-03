Nestleder Ola Elvestuen går i strupen på Trine Skei Grande.





Fredag 6. mars legger valgkomiteen i Venstre frem sin innstilling til ny ledelse.

På tre meningsmålinger siste døgnet, havner partiet under sperregrensen, og nå viser det seg at det blåser friskt i toppen.

24. januar ble nestleder Ola Elvestuen vraket som miljø- og klimaminister til fordel for sin statssekretær Sveinung Rotevatn. Det har skapt en ny strid i Venstre, ifølge TV 2.

Nå tar Elvestuen bladet fra munnen:

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sier Venstre-nestlederen til kanalen.

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er ikke nådig i sin kritikk av sjefen. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

- Ikke merket noen større misnøye med meg selv

– Jeg har ikke på noe tidspunkt merket noen større misnøye i Venstre med meg selv som klima- og miljøminister. Tvert imot vet jeg mange i Venstre er uenig i skiftet, og som ble svært overrasket over at det skjedde på denne måten.

I Venstre spekuleres det nå på om Elvestuen rigger seg til for en kampvotering om nestledervervet på landsmøtet i april, ifølge TV 2.

Nettavisen har vært i kontakt med statssekretær Jan Christian Kolstø for en kommentar fra Skei Grande til saken, men han henviser til epostsvaret hun ga TV 2.

Der unngår hun å svare på kritikken mot henne, men sier hun forstår Elvestuens skuffelse:

«Partiet har over lang tid vært tydelig i kravet om fornyelse. I prosessen med ny regjeringsdannelse er det nok også flere enn Ola som har grunn til å være skuffet. Det ble gjort store utskiftninger hvor vi la til grunn både kompetanse, kjønn, alder og geografi.»

- Raja har styrket seg

Nettavisen har snakket med valgforsker Johannes Bergh ved Universitet i Oslo.

- Mest sannsynlig får fortsette hvis hun vil siden partiet sitter i regjering og hun har en såpass sterk posisjon, sier Bergh.

Les også: Unge Venstre: - Abid Raja klarer noe Venstre ofte ikke klarer

- Hvem står i så fall sterkest av Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Guri Melby som mulige nestledere?

- Det tør jeg ikke svare på, men de to statsrådene står sterkt i kraft av sin posisjoner, og jeg er sikker på at Raja har styrket sitt kandidatur siden han så langt har markert seg godt som kulturminister, mener Bergh.

Valgforsker Johannes Bergh tror Trine Skei Grande får fortsette som leder. Foto: Heidi Schei Lilleås

Vraker Trine Skei Grande

Venstres to sittende nestledere Ola Elvstuen og Terje Breivik ønsker begge å fortsette, men Unge Venstre er tydelige på at nå trenger partiet fornyelse.

- Vi håper på Sveinung Rotevatn som leder, Guri Melby som 1. nestleder og Iselin Nybø som 2. nestleder, sier nestleder i Unge Venstre, Ane Breivik, til Nettavisen.

Det forklarer hun slik:

- Vi mener de kan gi den nødvendige fornyelsen og stake ut kursen for Venstre videre. Vi mener det er viktig at Venstre fremstår som et mer markert liberalt miljøparti, som bedre får frem sin primærpolitikk, sier hun.

Lederen av valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, sier til Nettavisen at han ikke vil kommentere noen navn før innstillingen blir klar 6. mars.

Venstres landsmøte, som avgjør det hele, finner sted 17. til 19. april.