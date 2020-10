Islamist og syriafarer Mohyeldeen MohammadSyria slipper snart ut av fengsel

For én måned siden var permisjon ikke forsvarlig.

Islamisten Mohyeldeen Mohammad har blitt flyttet fra fengsel til fengsel fire ganger det siste året. Bråk, vold og trusler er begrunnelsen fra Kriminalomsorgen. Om kort tid slipper han ut, melder NRK.

Mohammad soner en dom på to år og seks måneder for trusler mot stortingspolitiker Abid Raja (V). I tekstmeldinger skrev han blant annet at Raja var et «skittent svin» som burde brenne i helvete.

Han har blitt flyttet fire ganger mellom fengsler etter vold og trusler mot ansatte samt uakseptabel oppførsel, skriver NRK.

Mener soningsforhold er medvirkende årsak



Advokaten til Mohammad mener forholdene klienten har sonet under, er en medvirkende årsak til episodene i fengsel.

– Soning skal være rehabilitering. Jeg er sterk tvilende til hva slags rehabilitering han har hatt, og det på en så kort dom som han tross alt sitter på. Han skal ut om 6–7 måneder og det er horribelt at man ikke legger til rette for en tilbakeføring til samfunnet på en mer fornuftig måte, sier advokaten til NRK.

- Helt klart bekymringsfullt



Mohyeldeen Mohammad slipper ut av fengsel våren 2021. For en drøy måned siden konkluderte fengselsledelsen med at permisjon ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Det er helt klart bekymringsfullt, all den tid vi da sender ut innsatte som ikke er ferdig rehabilitert, sier fengselsleder i Ringerike fengsel Eirik Bergstedt, til NRK.

