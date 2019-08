Islamsk Råd Norge skylder på norske myndigheter

– Terrorangrepet i Bærum er et resultat av et langvarig muslimhat som har fått lov til å bre om seg i Norge, uten at norske myndigheter har tatt denne utviklingen på alvor.

Islamsk Råd Norge mener skyteepisoden i moskeen i Bærum lørdag er et resultat av muslimhat og mener myndighetene ikke tar utviklingen på alvor.

Islamsk Råd Norge skriver i en pressemeldingnatt til søndag at de på det sterkeste fordømmer skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum.

– Folk innad i det muslimske miljøet er selvfølgelig berørt. Det er ingen tvil om at dette setter mange i en sjokktilstand, sier styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge til NTB.

Organisasjonen omtaler episoden i moskeen som et terrorangrep. Politiet sier det er ingenting som tilsier at det var et terrorangrep, men at de tar høyde for at det kan være det.

Islamsk Råd Norge sier norske muslimer lenge har vært bekymret over muslimhatet som de mener sprer seg i Norge.

Ut mot retorikken

– Terrorangrepet i Bærum er et resultat av et langvarig muslimhat som har fått lov til å bre om seg i Norge, uten at norske myndigheter har tatt denne utviklingen på alvor. Høyreekstreme og hatefulle holdninger har blitt en hverdagskost for norske muslimer, skriver Diriye i pressemeldingen.

En mann i tidlig 20-årene er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drap på en ung kvinne han er i familie med. Hendelsene ses i sammenheng.

Islamsk Råd Norge advarer mot retorikken som føres mot muslimer i det offentlige rom.

– Når muslimer og andre minoriteter omtales som en invasjon/trussel av opinionsdannere, er det logiske resultatet av dette at enkelte i samfunnet ser det som maktpåliggende å bekjempe disse gruppene med vold. Den militante retorikken mot muslimer er en alvorlig trussel mot fredelig sameksistens og samhold i det norske samfunnet.

– Oversett

Islamsk Råd Norge sier de lenge har bedt norske myndighetene iverksette konkrete tiltak mot rasisme og islamofobi, uten at de mener dette har blitt satt på dagsorden.

De mener det er på tide at myndighetene erkjenner at muslimhat, islamofobi og høyreekstremisme i seg selv er samfunnsdestruktive holdninger.

– Vi ser resultatet av det i dag, og konsekvensene av at norske myndigheter over lang tid har over sett denne problematikken, skriver Diriye.

Diriye sier til NTB at de ikke kjenner til den siktede.

Solberg: Man skal kunne føle seg trygg som muslim i Norge

– Det som skjedde i går, er ting som ikke skal skje i Norge. Norge skal være trygt, sier statsminister Erna Solberg (H) til pressen.

Solberg og flere andre politikere, deriblant kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), stortingsrepresentant Abid Raja (V) og ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H), har besøkt id-feiringen ved Thon Hotel i Sandvika søndag.

Solberg sier at alle norske gudshus skal være trygge, uansett hva man tror på. Hun synes også det er bra å se at nordmenn har stilt opp ved moskeer søndag for å vise sin støtte.

– Det viser hovedbildet i Norge, som er at nordmenn tar avstand fra muslimhetsen som eksisterer.

Forebyggende tiltak

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden id etter skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum lørdag.

En mann i tidlig 20-årene er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drap på en ung kvinne han er i familie med.

Hendelsene ses i sammenheng.

La gjerningsmannen i bakken

65-år gamle Mohamed Rafiq var den som stanset og la den drapssiktede mannen i bakken under angrepet mot moskeen.

– Jeg er veldig glad for hjelpen og støtten jeg har fått, sier Rafiq.

Han fikk hjelp av en annen til å holde siktede nede fram til politiet kom.

Plan mot islamofobi

Abid Raja mener det er viktig at regjeringen møter fremtiden med en egen plan mot islamofobi.

– Vi vet at det er ekstremisme i Norge, og det kommer fra alle sider. Vi har hatt mye fokus på fremmedkrigere, det er et viktig fokus, men vi må også ha fokus på islamofobien og ekstremismen som kommer fra høyreradikale sider. Jeg er glad for at regjeringen skal jobbe med det, sier Raja til pressen søndag.

Solberg og flere representanter for regjeringen skal delta i markeringen av id ved Tawfiiq islamsk senter i Oslo klokken 14.00 søndag. Innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er med på besøket.

– Vi fordømmer angrepet på moskeen i Bærum lørdag på det sterkeste

– Vi fordømmer angrepet på moskeen i Bærum lørdag på det sterkeste. Politiet gjør nå alt det kan for at muslimer trygt skal få feire eid i ro og fred søndag, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Et familiemedlem av gjerningsmannen ble lørdag kveld funnet død i Bærum.

– Jeg vil få uttrykke min medfølelse til de pårørende etter drapet i Bærum lørdag, og med dem som var i moskeen under det dramatiske angrepet. Det skal være trygt å gå i moskeen, i kirken og andre gudsrom, sier Kallmyr videre.

Statsråden peker på hvor viktig det er at skal få lov å ha sin religion i Norge.

– Et angrep på religion, enten det er i en moské, en synagoge eller en kirke, det fordømmer vi på det sterkeste.

Oslo politidistrikt har allerede varslet at de vil sørge for ekstra sikkerhetstiltak både i form av økt tilstedeværelse og økt bemanning i forbindelse med eid søndag.

– Jeg forutsetter nå at politiet gjennomfører de nødvendige tiltak for at alle muslimer i Norge skal få feire eid i ro og fred og i trygge rammer, sier justis- og innvandringsministeren.

– Det er en viktig del av vårt demokrati og verdier at våre innbyggerne får utøve sin religion og delta på viktige religiøse høytider. Jeg oppfordrer derfor muslimer om å ikke la seg skremme fra å delta i feiringen av Eid. Norsk politi vil gjøre alt de kan for at dere er trygge under feiringen.

Justis- og innvandringsministeren blir holdt løpende orientert om utviklingen av politiet og politiets sikkerhetstjeneste (PST).