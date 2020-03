Island innfører unntakstilstand etter at det for første gang er meldt om personer som er smittet av coronaviruset på Island.

Det ble meldt om seks nye tilfeller fredag, slik at det totale antall smittede er kommet opp i 43.

Les siste nytt om coronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio!

Med unntak av de to som er smittet på Island, kunne smitten for de øvrige spores tilbake til Italia og Østerrike, der de hadde vært på skiferie. Ingen av de 43 er alvorlig syke.

Island har ennå ikke innført forbud mot arrangementer med mange mennesker, men ifølge myndighetene nærmer et slikt forbud seg.

Les også: Smitteoverlege om mørketall: Kan være 10 til 100 ganger flere virussmittede

Folkehelseinstituttets seneste tall viser at 113 personer er smittet i Norge. De aller fleste er enten smittet i utlandet (87) eller er nærkontakter til mennesker som er bekreftet smittet. Til sammen er 79 smittet i forbindelse med reise til Italia, ifølge FHI.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet har påpekt at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der ikke alle de smittede kan knyttes til et kjent utbruddsområde.

– Vi arbeider for at epidemien skal utvikle seg langsomt, slik at færrest mulig blir alvorlig syke. Det at hver enkelt av oss er nøye med hånd- og hostehygiene vil bidra til langsom utvikling av epidemien og forebygge alvorlig sykdom og dødsfall blant dem som er mest utsatt, legger hun til.

Les også: Studie: Coronaviruset har mutert til en aggressiv variant