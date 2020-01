Et stormsenter er ventet å treffe norskekysten fredag og vil gi kraftige vindkast i store deler av landet. I Beiarn delte en flomstor elv kommunen i to torsdag.

Store nedbørsmengder og mye vind førte torsdag til innstilte ferger, stengte fjelloverganger og oversvømmelser flere steder.

Når stormsenteret treffer kysten fredag vil store deler av landet oppleve kraftige vindkast, og det vil bli utfordrende vær i fjellet, skriver Meteorologisk institutt. For en rekke steder er det derfor sendt ut farevarsel både for sterk vind og mye nedbør.

Vil fortsette

Den sterke vinden vil fortsette utover lørdagen, ifølge meteorologene.

Allerede torsdag kveld ba Nordland politidistrikt folk ta hensyn til det de omtaler som ekstremvær. Det ble da meldt om at bygningsdeler ble tatt av den kraftige vinden i øykommunen Dønna på Helgeland.

I Beiarn, som ligger rundt ti mil sør for Bodø, var to fylkesveier i perioder stengt torsdag på grunn av is og mye vann i Beiarelva, noe som førte til at kommunen i praksis var delt i to.

– Beiarn kommune oppfordrer innbyggere om å holde seg hjemme og ikke dra ut og sjekke forholdene. Man risikerer å bli innestengt, skrev kommunen på sine nettsider.

Postbil står i vannet

En postbil ble sittende fast da Beiarelva flommet over, bekrefter pressesjef John Eckhoff i Posten Norge overfor Avisa Nordland.

– Det stemmer at en av våre biler, på slutten av ruta, skulle passere en vei. Da kom det vann og is over veien fra elva. Det kom så fort at postbudet måtte stanse, sier pressesjefen.

Sjåføren fikk hjelp av forbipasserende, men torsdag kveld sto bilen fortsatt i vannmassene.

I Rana i Nordland jobbet Sivilforsvaret torsdag for fullt for å berge en ny strekning av fylkesvei 12 fra å renne ut, skriver NRK.

På Helgeland var det enkelte steder ventet opp mot 80 til 90 millimeter nedbør fram til midnatt torsdag.

Oppfordrer til å sikre løse gjenstander

Lenger sør, særlig langs kysten, meldes det om sterk vind, og politiet oppfordrer til å sikre løse gjenstander.

I Bremanger kommune førte vindkast på 37 meter i sekundet til at Rugsundbrua torsdag var stengt, men ifølge Vest politidistrikt var det flere som trosset forbudet og krysset brua likevel.

Fredag er det ventet kraftige vindkast på opptil 35 meter i sekundet på Vestlandet sør for Stad.

Også langs kysten av Agder vil det blåse greit fredag, med lokale vindkast på opp mot 30 meter per sekund.

I fjellet i Sør-Norge er det fredag og lørdag ventet snøfokk på grunn av sterk kuling, til dels liten storm og perioder med snø.

